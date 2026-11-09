«Интервидение» не состоится в 2026 году, конкурс перенесен на 2027 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Изначально международный конкурс планировали провести уже в 2026-м, однако сроки пришлось пересмотреть.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. Изначально второй этап возрожденного проекта планировали провести уже в 2026 году, однако сроки пришлось пересмотреть. Теперь организаторам предстоит определить точную дату и город проведения мероприятия.

«Следующий Международный музыкальный конкурс „Интервидение“ пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», — сказал Алимов.

Почему «Интервидение» перенесли на 2027 год

О проведении следующего конкурса в Саудовской Аравии объявили еще во время финала «Интервидения» в сентябре 2025 года. Тогда предполагалось, что страна примет участников уже в 2026-м. Однако реализовать первоначальный план не удалось.

Ранее источник в Эр-Рияде сообщил ТАСС, что до конца 2026 года организовать мероприятие не получится. По его словам, провести конкурс в Саудовской Аравии пока не представляется возможным в силу комплекса обстоятельств. В связи с этим было предложено перенести его на следующий год.

В мае 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы по организации второго этапа музыкального состязания.

Теперь позицию российской стороны обозначил Александр Алимов. По его словам, «Интервидение» состоится осенью 2027 года. Дипломат подчеркнул, что проект остается долгосрочной международной культурной инициативой, основанной на уважении к традициям разных народов. Он также назвал конкурс площадкой, на которой музыка помогает объединять страны.

Как возродили международный музыкальный конкурс

У «Интервидения» долгая история, начавшаяся задолго до современного этапа. Первоначальный песенный конкурс проводился в 1960–1980-х годах в рамках Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT), существовавшей с 1946 по 1993 год. Его нередко сравнивали с «Евровидением», однако география участников не ограничивалась социалистическими государствами.

На сцену выходили представители Австрии, Бельгии, Испании, Канады, Нидерландов, Португалии и Финляндии. Таким образом, проект объединял исполнителей из разных частей мира и задолго до своего современного возвращения был ориентирован на международный музыкальный обмен.

После длительного перерыва конкурс возродили в 2025 году. Финал состоялся 20 сентября на московской «Live Арене». В нем приняли участие представители более 20 государств, включая страны БРИКС.

Россию представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN. Однако певец отказался от борьбы за призовое место. Победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

Кто может представить Россию на «Интервидении-2027»

Пока организаторы не назвали российского участника, представители музыкальной индустрии предлагают собственные варианты. Среди возможных кандидатов есть как признанные звезды, так и артисты, которые получили широкую известность сравнительно недавно.

Одним из сторонников участия опытных исполнителей стал продюсер Виктор Дробыш. Он предложил отправить на конкурс народного артиста России Филиппа Киркорова. По мнению продюсера, певцу поможет большой сценический опыт. Кроме того, Киркоров хорошо знаком с международными музыкальными состязаниями: он представлял Россию на «Евровидении», а позднее сотрудничал с конкурсантами из разных стран.

Свою кандидатуру назвал и заслуженный артист России Алексей Глызин. Он считает, что страну могла бы достойно представить народная артистка России Лариса Долина. В числе других имен, которые упоминались в связи с возможным участием, — Сергей Лазарев, Дима Билан и Полина Гагарина. Все эти артисты уже хорошо известны российской публике, а некоторые имеют опыт выступлений на международных площадках.

Однако не все представители индустрии считают, что на конкурс необходимо отправлять состоявшихся звезд. Продюсер Иосиф Пригожин выступает за то, чтобы «Интервидение» помогало открывать новые имена. По его мнению, участие талантливых, но пока не слишком известных исполнителей позволит показать разнообразие современной российской музыки. Для молодых артистов это также возможность заявить о себе перед международной аудиторией.

Похожую позицию занимает певица Алсу, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2000 году. Она предложила обратить внимание на участников телевизионных вокальных проектов «Голос» и «Ну-ка, все вместе!». Сама исполнительница выходить на сцену «Интервидения» не планирует: по ее мнению, такую возможность стоит предоставить молодому поколению.

Bearwolf, Otyken и Татьяна Куртукова: кого еще обсуждают

Отдельное направление дискуссии связано с артистами, которые используют в творчестве национальные и этнические мотивы. Среди возможных кандидатов называют Татьяну Куртукову, получившую широкую известность после выхода песни «Матушка». Композиция привлекла внимание слушателей благодаря фольклорным элементам и узнаваемому звучанию.

Также в числе потенциальных участников упоминаются певица Валерия Василевская, выступающая под сценическим именем Bearwolf, и сибирская этническая группа Otyken. Их кандидатуры ранее предложил композитор и продюсер Игорь Матвиенко, входивший в международное жюри «Интервидения-2025».

Матвиенко обратил внимание на то, что этническое звучание может помочь артистам выделиться среди участников из других стран. В случае с международным конкурсом такая особенность становится частью сценического образа и позволяет представить музыкальную культуру России через необычное сочетание традиционных мотивов и современной подачи.

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