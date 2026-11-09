Естественный отбор продолжается: как эволюция незаметно меняет наши тела

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока мы живем обычной жизнью, природа делает свою невидимую работу спустя тысячи лет после появления современного человека.

Человеческая эволюция не остановилась после появления современного человека. Наш организм продолжает меняться, приспосабливаясь к питанию, климату и другим условиям окружающей среды. Ученые обнаружили признаки естественного отбора, которые затрагивают пищеварение, состав крови, цвет кожи и зрение. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на ряд научных исследований.

Причем некоторые изменения произошли относительно недавно по эволюционным меркам — за последние несколько тысяч лет.

Исследователи выделяют пять особенно интересных примеров, которые показывают, как окружающая среда продолжает влиять на развитие человеческого организма.

Почему одни люди могут пить молоко, а другие нет

Один из наиболее изученных примеров человеческой эволюции связан со способностью переваривать молоко во взрослом возрасте. Около десяти тысяч лет назад люди начали одомашнивать коров и других животных, молоко которых можно было употреблять в пищу.

Однако большинство взрослых млекопитающих после завершения вскармливания теряют способность эффективно переваривать лактозу — молочный сахар.

У некоторых наших предков существовали генетические варианты, благодаря которым фермент лактаза продолжал вырабатываться и во взрослом возрасте. Это позволяло им употреблять молоко без выраженных проблем с пищеварением.

В популяциях, где молочные продукты стали важной частью рациона, подобная особенность могла давать преимущество. Постепенно соответствующие генетические варианты распространялись благодаря естественному отбору.

Исследования популяций Европы, Восточной Африки и Ближнего Востока подтвердили этот процесс. По приведенным в материале оценкам, сегодня около 30–35% взрослых жителей планеты способны переваривать лактозу.

Как картофель изменил пищеварение жителей Анд

Еще один пример обнаружили ученые, изучавшие коренные народы Южной Америки. Исследователи установили, что жители Анд, в частности представители народа кечуа, обладают генетическими особенностями, связанными с перевариванием крахмала.

На протяжении тысячелетий важнейшей частью их рациона был картофель. Ученые обнаружили, что у представителей этой популяции особенно часто встречается большое количество копий определенного варианта гена, связанного с переработкой крахмала.

Предполагается, что такая особенность могла помогать эффективнее использовать пищевые ресурсы. По расчетам исследователей, около десяти тысяч лет назад наличие десяти и более копий соответствующего генетического варианта могло обеспечивать преимущество в выживании или размножении примерно на 1,24% за поколение.

На первый взгляд разница кажется незначительной. Однако за тысячи лет даже небольшое преимущество способно существенно изменить распространенность генов в популяции.

«Биологи давно подозревали, что у разных групп людей в процессе эволюции выработались генетические адаптации в ответ на особенности их рациона», — объяснил эволюционный антрополог Омер Гоккумен.

Жители высокогорья лучше переносят недостаток кислорода

Эволюционные изменения затрагивают не только пищеварение, но и способность организма приспосабливаться к недостатку кислорода. Особенно ярко это проявляется у людей, живущих на Тибетском нагорье и в соседних высокогорных районах.

На высоте более 3500 метров содержание кислорода в воздухе значительно ниже, чем на уровне моря. Для неподготовленного человека подобные условия могут стать серьезным испытанием. Однако местные популяции на протяжении тысячелетий приспосабливались к жизни в разреженном воздухе.

Антрополог Синтия Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв изучала особенности кровообращения и насыщения крови кислородом у высокогорных жителей. В исследовании 2024 года участвовали 417 женщин из Непала, всю жизнь проживших на значительной высоте.

Ученые обнаружили связь между определенными особенностями кислородного обмена и числом рожденных детей. Женщины, у которых кровь эффективнее насыщалась кислородом, в среднем имели больше живорожденных детей.

По мнению исследователей, это свидетельствует о возможном преимуществе таких физиологических особенностей в условиях высокогорья.

«Это пример продолжающегося естественного отбора», — подчеркнула Билл.

Как солнечный свет изменил цвет человеческой кожи

Еще один заметный результат эволюции — различия в пигментации кожи. Считается, что темная кожа древних людей, обитавших в Африке, обеспечивала защиту от интенсивного ультрафиолетового излучения.

Однако по мере расселения человека в регионы с меньшим количеством солнечного света условия естественного отбора менялись. В северных широтах более светлая кожа могла давать преимущество, поскольку облегчала выработку витамина D при недостаточном солнечном освещении.

Новое исследование древней ДНК жителей Западной Евразии выявило почти 500 генетических вариантов, распространенность которых изменилась за последние десять тысяч лет.

Некоторые из них связаны с особенностями обмена веществ, распределением жировой ткани и предрасположенностью к определенным заболеваниям. Но одним из наиболее заметных результатов стали изменения генов, влияющих на пигментацию.

Исследователи обнаружили, что со временем в изученной популяции чаще встречались варианты, связанные с более светлым цветом кожи.

Авторы предполагают, что это могло быть обусловлено необходимостью эффективнее вырабатывать витамин D в условиях недостаточного солнечного света.

Почему близорукость тоже может быть связана с эволюцией

Ученые предполагают, что даже распространенность близорукости может быть частично связана с естественным отбором. За последние десятилетия число людей с миопией заметно увеличилось.

Обычно такой рост объясняют прежде всего изменениями образа жизни, включая продолжительную работу на близком расстоянии и недостаточное пребывание на открытом воздухе.

Однако исследование 2021 года с использованием данных Британского биобанка выявило признаки возможного естественного отбора генетических вариантов, связанных с близорукостью.

Ученые предположили, что некоторые из этих вариантов могут давать преимущества на определенных этапах жизни, одновременно повышая вероятность ухудшения зрения. Подобное явление называют антагонистической плейотропией.

Оно возникает, когда один и тот же генетический вариант оказывает разные эффекты. Например, приносит пользу в репродуктивном возрасте, но связан с неблагоприятными последствиями позднее.

Почему эволюция не всегда делает человека здоровее

Все эти примеры показывают, что естественный отбор не обязательно приводит к появлению более сильного или здорового организма.

Его результат зависит от того, какие наследственные особенности помогают людям выживать и оставлять потомство в конкретных условиях.

Способность переваривать молоко или крахмал могла оказаться полезной в одних популяциях, тогда как приспособленность к недостатку кислорода — в других.

При этом некоторые генетические варианты могут сочетать преимущества и нежелательные последствия. По мере изменения окружающей среды, питания и образа жизни меняются и условия, в которых действует естественный отбор.

Поэтому человеческая эволюция продолжается, хотя большинство ее результатов невозможно заметить за время жизни одного поколения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.