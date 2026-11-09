Не дожил до допроса: устроивший массовую стрельбу в Кракове скончался

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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Нападавший получил тяжелые ранения во время перестрелки с полицией и был госпитализирован.

Мужчина, устроивший стрельбу в центре польского города Краков, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба полиции Малопольского воеводства на своей странице в социальных сетях.

«Виновник трагических событий умер сегодня рано утром в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Не дожил до допроса

Трагедия, которую признали терактом, произошла вечером 7 ноября в районе улицы Славковской, недалеко от Главной площади города.

Мужчина открыл огонь по прохожим из американской винтовки AR-15. Сам виновник случившегося находился в машине, на нем были надеты каска и бронежилет. Услышав выстрелы, люди в панике начали разбегаться и прятаться от пуль в ближайших кафе и магазинах.

После случившегося преступник попытался скрыться от полиции. Он уходил от погони 15 минут и попал в аварию. Затем вышел из машины и начал перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. В процессе задержания террорист получил ранения.

Его доставили в реанимацию Университетской больницы Кракова. Планировалось, что после стабилизации состояния преступника с ним начнут работать полицейские.

«Допрос и предъявление обвинений состоятся, как только позволит здоровье нападавшего. Независимо от окончательной классификации его поступка, все указывает на то, что ему грозит пожизненное заключение», — заявили в местной прокуратуре.

Замкнутый радикал

Стрелявшим оказался 24-летний местный житель Михал Окшиньский. Он окончил автомобильный колледж и увлекался рисованием. В детстве был очень религиозен, даже участвовал в христианских конкурсах. С возрастом стал замкнутым и необщительным человеком. У него не было друзей, он редко улыбался и ходил, пряча лицо в одежду. Еще в школе начал рисовать сцены с массовыми расправами над людьми. В этих работах сам Окшиньский представал в роли убийцы.

Также, как и его отец, увлекался стрельбой, состоял в стрелковом клубе. Более того, он на законных основаниях владел двумя винтовками, а у его родителя таковых было 11.

Также известно, что преступник увлекался радикальными идеологиями. На его одежде была найдена нацистская символика. Кроме того, одна из нашивок очень похожа на эмблему американской частной военной компании Forward Observation Group. Ее представители принимали участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. А по некоторым данным, они также занимались подготовкой боевиков «Азова*».

Жертвы террориста

В результате действий Окшиньского погибли шесть человек. Среди них были и иностранные граждане: 51-летняя женщина из Австрии и 32-летний мужчина из Великобритании. Остальные четверо — граждане Польши.

Ранения различной степени тяжести получили 16 человек. Среди них также есть не только граждане Польши. В числе пострадавших иностранцев — одна россиянка. Она была госпитализирована, состояние женщины медики оценивают как стабильное. Также пострадали двое полицейских.

Кроме того, на руках нападавшего есть еще и кровь его членов семьи. Перед тем как приехать в центр города, чтобы расстрелять прохожих, Окшиньский убил свою 21-летнюю сестру, 52-летнюю мать и 53-летнего отца.

Еще более страшных последствий случившегося удалось избежать, благодаря быстрой работе оперативных служб. Полицейские прибыли на место и открыли огонь по преступнику уже через три минуты после первых сообщений о стрельбе в центре города. Быстро на месте происшествия оказались и медики, которые стали помогать пострадавшим.

По предварительным данным следствия, Окшиньский действовал в одиночку.

Также еще до того, как преступник был задержан, польский журналист обвинил в этом теракте российские спецслужбы. По его словам, таким образом Россия якобы пыталась посеять хаос в странах Западной Европы.

Ранее туристка, оказавшаяся в центре трагических событий в Кракове, рассказала, что ей удалось спастись, укрывшись в вестибюле одного из ресторанов. Однако, когда еще не стихли звуки выстрелов на улице, заведения начали закрываться, а всех посторонних попросили выйти. Такси или какой-либо еще транспорт сразу после случившегося в этом районе не ходили. Поэтому путешественница не знала, как добраться до отеля.

* — Организация признана террористической и запрещена в России.

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