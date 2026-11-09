«Главная легенда России»: Лещенко трогательно обратился к Пахмутовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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За долгие годы работы композитор написала сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой отечественной эстрады.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову главной легендой России. Певец признался, что перед заслугами композитора хочется поклониться, а ее творчество стало музыкальным отражением целой эпохи. Об этом исполнитель рассказал в беседе с 5-tv.ru 9 ноября, в день рождения Пахмутовой.

«На сегодняшний день она является главной легендой нашей страны. Хочется просто поклониться ей за ее работу и сказать ей добрые слова, чтобы ее не оставляли светлые мысли, душевный покой, тепло и любовь своего зрителя и слушателя», — поделился Лещенко.

Артист подчеркнул, что Пахмутова создала произведения, которые определили настроение нескольких поколений. За долгие годы работы она написала сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой отечественной эстрады.

Композитору 9 ноября 2026 года исполняется 97 лет. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Александра Пахмутова: детство и первые шаги в музыке

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом, который сегодня входит в состав Волгограда. С детства она играла на фортепиано и пробовала сочинять собственные мелодии.

Первым наставником будущего композитора стал отец. Он увлекался музыкой, играл на различных инструментах и работал пианистом в кинотеатрах во времена немого кино. Именно он помог дочери сделать первые шаги в музыкальном искусстве.

В 1936 году Александра поступила в Сталинградскую музыкальную школу. Однако занятия прервала Великая Отечественная война. В 1943 году семья перебралась в Москву, где девочка продолжила образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории.

В 1948 году Пахмутова стала студенткой Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Она занималась в классе композитора Виссариона Шебалина, а в 1953 году получила диплом. Позже Александра Николаевна окончила аспирантуру, защитив диссертацию о партитуре оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила».

Какие песни написала Александра Пахмутова

За свою творческую карьеру Александра Пахмутова создала почти 400 песен. Ее произведения исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Лев Лещенко и многие другие известные артисты.

Одной из самых узнаваемых композиций стала «Нежность». Песня получила широкую известность после выхода фильма «Три тополя на Плющихе» в 1967 году. Проникновенная мелодия и лирический текст сделали ее одной из самых любимых композиций нескольких поколений слушателей.

Не менее известна песня «Надежда», которую прославила Анна Герман. В числе других популярных произведений — «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Старый клен», «Команда молодости нашей» и «Трус не играет в хоккей».

Музыка Пахмутовой звучала не только на концертных площадках. Композитор работала над произведениями для кино, в том числе написала музыку к картинам «Девчата», «Три тополя на Плющихе» и «Жили-были старик со старухой».

Особое место в ее творчестве заняла спортивная тематика. Песня «До свиданья, Москва!» стала одним из главных музыкальных символов Олимпиады-80. Она прозвучала во время церемонии закрытия Игр и запомнилась зрителям благодаря трогательному прощанию с олимпийским талисманом — медвежонком Мишей.

При этом Пахмутова никогда не ограничивалась песенным жанром. В ее наследии есть симфонические и инструментальные произведения, кантаты, вокальные циклы и балетная музыка.

Любовь на всю жизнь: брак с Николаем Добронравовым

Важнейшей частью биографии Александры Пахмутовой стал союз с поэтом Николаем Добронравовым. Они познакомились в 1956 году на Всесоюзном радио.

Вскоре Пахмутова и Добронравов поженились. Их объединяли общие интересы, любовь к музыке и поэзии, а также желание создавать произведения, которые находили бы отклик у слушателей.

Именно в этом союзе появились многие знаменитые песни, включая «Нежность», «Надежду», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были» и «Команду молодости нашей». Пахмутова отвечала за музыку, Добронравов — за стихи. Вместе они сумели создать особенный творческий язык, в котором личные переживания переплетались с темами любви, дружбы, Родины и человеческой судьбы.

Супруги прожили вместе почти 67 лет. Детей у них не было. При этом они оставались не только мужем и женой, но и постоянными соавторами, поддерживая друг друга в работе и жизни.

В сентябре 2023 года Николай Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет. Его смерть стала тяжелой утратой для композитора. Последней совместной песней супругов стала «Курская дуга», написанная для фильма «Крепкая броня», вышедшего в 2018 году.

Награды и признание Александры Пахмутовой

Творческий вклад Александры Пахмутовой отмечен многочисленными государственными наградами. В 1984 году ей присвоили звание народной артистки СССР, а в 1990-м она стала Героем Социалистического Труда.

В 2019 году композитор получила орден Святого апостола Андрея Первозванного — одну из высших государственных наград России. В 2024 году ей присвоили звание Героя Труда Российской Федерации.

Кроме того, Пахмутова стала почетным гражданином Москвы, Волгограда, Братска, Магнитогорска и других городов. Ее именем названа малая планета, открытая крымскими астрономами.

Сегодня произведения Александры Пахмутовой продолжают исполнять артисты разных поколений. Ее песни звучат на концертах, в кино и на праздничных мероприятиях, а знакомые мелодии остаются частью культурной памяти страны.

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