Не похоже на нее: чем удивила Кейт Миддлтон на Дне поминовения в Лондоне

На Дне памяти в Лондоне Миддлтон не отводила глаз от принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/ Stephen Lock / i-Images

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Неужели принцесса Уэльская позволила себе нарушить протокол?

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая известна своей железной выдержкой, позволила себе редкое проявление эмоций на публике. Это произошло во время важнейшей для всей Британии церемонии. Что сделала Миддлтон? Подробнее об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Кейт Миддлтон позволила себе редкое проявление чувств в важный для Британии день

В Лондоне прошел День поминовения. Это государственный и национальный памятный день в Великобритании и странах Британского содружества, посвященный солдатам и мирным жителям, павшим в Первой и Второй мировых войнах, а также в других конфликтах.

Центральное событие праздника — церемония у Кенотафа, на центральной улице Лондона. В столь значимый день на публике впервые за долгое время появился тяжелобольной король Карл III. Он лично возглавил шествие членов Британской королевской семья. Рядом с ним шел его старший сын, принц Уильям.

В начале мероприятия монарх традиционно объявил двухминутную тишину. После чего возложил венок к военному мемориалу. Затем это сделал Уильям. Следом от имени королевы Камиллы был возложен очередной знак почтения. После чего вперед вышли младшие брат и сестра короля — принц Эдвард, герцог Эдинбургский, и принцесса Анна.

Сама королева Камилла и Кейт Миддлтон наблюдали за траурным мероприятием с веранды здания Министерства иностранных дел.

Однако, посмотрев внимательно всю церемонию, эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание на поведение жены принца Уильяма. Кейт Миддлтон не первый раз участвует в Дне поминовения. Она прекрасно знает, как должна себя вести на церемонии. Тем не менее, как утверждает Джеймс, в этот раз Кейт позволила себе немного отклониться от строго свода правил королевской семьи.

По словам эксперта, Кейт проявила эмоции на публике, что ей не очень несвойственно. Когда принц Уильям, одетый в военную форму, вышел вперед к памятнику, все внимание Миддлтон было намертво приковано к супругу.

«Кэтрин смотрела на своего мужа сверху вниз, приподняв левую бровь и слегка улыбаясь. Казалось, она буквально утонула в моменте одобрения», — пояснила Джеймс.

Нежный взгляд от супруга Миддлтон оторвала лишь тогда, когда с ней заговорила королева Камилла. На реплику жены Карла III Кейт аккуратно повернула к ней голову и внимательно ее выслушала. А в конце одарила ее вежливой улыбкой.

«Прежде, чем Камилла прервала этот жест, пристальный взгляд Кэтрин, устремленный на Уильяма, говорил о молчаливом единстве с мужем. Она очень заметна на балконе, и этот жест говорит о том, что она, по крайней мере духовно, находится рядом с Уильямом, наблюдая за церемонией», — подытожила в интервью Daily Express Джуди Джеймс.

Принц Уильям поддерживал Кейт Миддлтон во время лечения

В последние годы на принца Уильяма и Кейт Миддлтон выпало немало трудностей. В январе 2024-го принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости, после чего у нее диагностировали рак.

Миддлтон сразу приступила к лечению. Вскоре супруга Уильяма сообщила о завершении курса химиотерапии. Сейчас Миддлтон находится в ремиссии.

На протяжении длительного времени семья не делилась никакими подробностями о процессе выздоровления Кейт. При этом принц Уильям как-то сказал, что борьба его жены с болезнью стала для него шоком и переживания за семью угнетали его сильнее официальных обязанностей.

Несмотря на состояние здоровья, Кейт продолжила появляться на важных для британской короны мероприятиях. В 2025-м принцесса Уэльская посетила графство Эссекс в Англии и встретилась с пациентами онкологического центра при больнице Колчестера. Там жена Уильяма рассказала о своей борьбе. По ее словам, справиться со всем ей помогла поддержка семьи, а также различные хобби.

«Вы выглядите храбрым во время лечения. Когда оно завершено, кажется, что можно вернуться к обычной жизни, но на самом деле следующая фаза восстановления оказывается очень, очень сложной», — вспоминала Кейт.

По словам Миддлтон, во время реабилитации важно не замыкаться в себе, а стараться сохранять позитивное мышление.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года. Свадебная церемония, как и принято в королевской семье, прошла с размахом. Супруги воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

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