Из гроба в руки к полицейским: мужчину нашли живым в могиле на кладбище

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

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Для того, чтобы вытащить его оттуда, охотнику пришлось пригрозить ружьем.

Владельца аптеки обнаружили живым в гробу на кладбище. Мужчина мог провести там трое суток ради загадочного ритуала, который должен был принести ему богатство. Об этом сообщил MyJoyOnline.

Инцидент произошел в Гане с 28-летним предпринимателем. Мужчину обнаружил местный охотник. Он проходил мимо кладбища, когда заметил гроб, стоявший на открытом участке территории. Находка показалась ему подозрительной.

Охотник направил ружье на гроб

По словам очевидцев, первыми на необычный предмет отреагировали охотничьи собаки. Животные подбежали к гробу, после чего их хозяин решил проверить, что находится внутри.

Мужчина достал ружье и пригрозил выстрелить, если кто-то прячется в гробу. Неожиданно из него выбрался живой человек.

«Увидев гроб, его собаки побежали к нему, поэтому охотник направил на гроб ружье и пригрозил застрелить того, кто там находится, и только после этого мужчина вышел из гроба», — рассказал местный житель.

Неподалеку находился травник, который, предположительно, собирал лекарственные растения. Он присоединился к охотнику, и вместе они сопроводили найденного мужчину в населенный пункт.

Три дня в гробу ради денег?

Появление мужчины вызвало переполох среди местных жителей. Вскоре вокруг него собралась толпа желающих узнать, почему молодой владелец аптеки оказался в гробу посреди кладбища.

По одной из версий, мужчина участвовал в ритуале, который должен был принести ему деньги. Некоторые жители утверждали, что он провел в гробу трое суток.

Впоследствии мужчину передали полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Похожие случаи

Ранее в Гватемале 15-летняя Юлейди Икскотояк пришла в себя во время собственных похорон. Перед этим девочка пожаловалась на сильную боль в области сердца, после чего потеряла сознание. Отец вез ее в больницу, но, когда дочь перестала подавать признаки жизни, самостоятельно проверил ее дыхание и пульс и решил, что она умерла.

Врачебного осмотра перед похоронами не проводилось. Примерно через восемь часов после случившегося семья начала прощание с девочкой. Мать Юлейди Лесвия Риос находилась рядом с гробом, когда заметила движение. Сначала женщина решила, что ей показалось, однако дочь пошевелилась, а затем села.

«Я все повторяла, что она жива, что она не умерла», — рассказывала мать.

На распространившихся кадрах видно, как родственники помогают девочке выбраться из гроба. После этого ей потребовалась медицинская помощь. Точные причины, по которым Юлейди потеряла сознание и почему ее ошибочно приняли за умершую, не установлены.

Похожий случай произошел в Архангельске. В морг Первой городской клинической больницы имени Волосевич доставили 61-летнего мужчину после того, как медики, проводившие реанимацию на дому более часа, констатировали его смерть. У пациента был инфаркт миокарда.

Однако уже на этапе поступления в морг ситуация неожиданно изменилась. У мужчины появилось спонтанное дыхание. Пациента экстренно доставили в реанимационное отделение, где он продолжил получать интенсивную терапию.

«На этапе поступления в морг было зафиксировано появление спонтанного дыхания, в связи с чем пациент был экстренно доставлен в Первую городскую клиническую больницу, где в настоящее время получает интенсивную терапию», — сообщили в Минздраве Архангельской области.

Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое. После произошедшего региональное министерство здравоохранения назначило служебную проверку.

Еще более тяжелые последствия имел случай с полуторагодовалым Винсентом Фьордилино в США. Ребенка обнаружили в бассейне семейного дома без признаков жизни. Родители пытались оказать ему первую помощь, после чего мальчика доставили в больницу.

Примерно через час после поступления врач отделения неотложной помощи Арьян Туси объявил ребенка умершим. Семье разрешили попрощаться с сыном. Однако во время прощания бабушка услышала, как мальчик дышит.

По словам матери ребенка Алексус, сотрудники больницы объяснили услышанные звуки так называемыми ложными вдохами — непроизвольными движениями, которые могут возникать после прекращения жизнедеятельности. Однако признаки жизни, согласно полицейскому отчету, замечали и другие люди.

Один из правоохранителей рассказал, что слышал слова медсестры о наличии пульса. Другая сотрудница полиции также сообщила, что услышала вздох, когда ребенка переносили в морг.

Окончательно стало понятно, что мальчик жив, уже после того, как родственники попрощались с ним и сотрудники судмедэкспертизы приехали забрать тело. Винсента перевезли в детскую больницу.

По данным семьи, обследование выявило обширное повреждение головного мозга. Родственники поставили под сомнение действия медиков и заявили о намерении обратиться в суд.

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