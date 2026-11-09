Присела так, что все рассмотрели: Муцениеце показала тренировку после родов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/ agataagata; 5-tv.ru

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Младшей дочери актрисы еще нет и года.

Актриса Агата Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру после третьих родов. Видео, снятым во время тренировки в фитнес-клубе, она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Про спортзал не забываем

Артистка была запечатлена со смелого ракурса, в котором во время выполнения упражнения можно оценить ее подтянутые формы. Муцениеце выполняла приседания с гирей. Снаряд она держала на прямых вытянутых вниз руках. Упражнение знаменитость делала медленно, следя за правильностью движений в отражении большого зеркала на стене.

На артистке был надет розовый комплект: спортивный топ, легинсы и кроссовки.

«Про спортзал тоже не забываем, товарищи!» — подписала видео Муцениеце.

Актриса не впервые публикует ролики из фитнес-клуба. В ее ленте можно увидеть несколько шуточных постов. На одном из видео она лежит на полу, якобы в обмороке, а тренер меняет пятикилограммовые гантели в ее руках, на 20-килограммовые, после чего вызывает скорую помощь.

В подписи под постом она предупредила, что это лишь зарисовка. Ленту комментариев под ней заполнили смеющиеся до слез смайлики.

В другом ролике Муцениеце стоит с безучастным выражением лица и одной рукой через специальный канат поднимает вес. В какой-то момент вместо того, чтобы опустить руку, как положено вниз, для поднятия груза, она обматывает канат вокруг своей шеи. Однако тренер вовремя останавливает свою подопечную и возвращает к выполнению упражнения.

«Мамочка троих ангелочков в декрете, пришла в спортзал», — подписала актриса данное видео.

Не забыла она и про дисклеймер о том, что данный контент носит «исключительно шуточный характер».

Подписчики оценили юмор артистки, подтвердив, что быть матерью не так просто, как может показаться.

«Забыли добавить „счастливая“ мамочка»;

«После одного полного дня с тремя ангелочками штанга покажется отдыхом!»;

«Мама трех деток пришла в спортзал — да, это то же самое, что на Эверест подняться! Респект и уважуха»;

«У вас еще есть время на юмор? Непорядок!»;

«Отпустили в зал — уже роскошный максимум», — писали интернет-пользователи.

Не забыла актриса похвастаться и результатами своих трудов. Один из постов был посвящен ее возвращению в труппу кабаре, где она работала до третьей беременности. В опубликованном видео знаменитость предстала в «голом платье». Прозрачная ткань облегала тело актрисы, однако интимные зоны были прикрыты яркой вышивкой.

Поклонники Муценице оценили практически не скрытую фигуру артистки.

«Красотка, обалдеть, как быстро пришла в форму, умничка»;

«Это что у нас тут за шикарная мамочка троих деток»;

«Мама троих детей?! Вы просто ломаете все законы физики и генетики! Восхищаюсь вашей формой и силой!» — отмечали подписчики.

Два мужа и трое детей

Агата Муцениеце с августа 2025 года замужем за заслуженным артистом России, аккордеонистом Петром Дранга. Вскоре после свадьбы у звездной пары родилась дочь Вера.

В отличие от старших детей актрисы, младшую девочку родители не планируют показывать в своих социальных сетях. И в целом мало о ней рассказывают.

Знаменитости рассекретили свои отношения зимой 2024-го. Тогда они впервые вместе вышли в свет на премьере фильма «Братья». Как рассказывала, Муцениеце, их познакомила общая знакомая, дизайнер Олеся Шиповская.

Для музыканта этот брак стал первым, кроме того, дочь Вера также стала его первенцем. А вот для актрисы данный союз — второй. Ранее Муцениеце была замужем за своим коллегой Павлом Прилучным.

Они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В этом союзе у них в январе 2013 родился сына Тимофей. А три года спустя на свет появилась и дочь Мия. В браке актеры прожили девять лет. Летом 2020 они объявили о разрыве отношений, а в феврале того же года артисты подписали документы о разводе.

Ранее Агата Муцениеце и Петр Драгна рассказали, как распределяют семейный бюджет после рождения дочери. Музыкант отметил, что экономить можно на всем, кроме здоровья. Его жена добавила, что не собирается также считать деньги при покупке носков.

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