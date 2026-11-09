Россияне массово выигрывают суды у банков из-за навязанных услуг

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Люди и возвращают деньги, и сохраняют выгодные условия.

Россияне нашли способ вернуть деньги за повышение ставок по кредитам — и, как выяснили «Известия», массово выигрывают суды у банков. Поводом для споров стала популярная уловка, когда заемщику обещают снизить процент, но только если он оплатил крупную комиссию или купил пакет сомнительных допуслуг.

Стоит клиенту отказаться от навязанного сервиса, финансовая организация тут же взвинчивает ставку. Теперь суды все чаще признают такие схемы незаконными. В итоге людям удается не просто вернуть сотни тысяч рублей за навязанные опции, но и сохранить за собой выгодные условия.

В России уделили пристальное внимание еще одной популярной банковской схеме. Только уже той, которая касается ипотеки.

Так, ужесточат требования к ипотечным займам с низкими платежами на старте — банки обяжут создавать повышенные резервы по таким кредитам. Речь идет о схемах «бери сейчас, плати потом», когда сначала ежемесячные суммы маленькие, а затем резко возрастают, из-за чего конечная стоимость квартиры может стать неприятным сюрпризом.

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