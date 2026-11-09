«Прогресса в переговорах нет»: обстановка на Ближнем Востоке стремительно накаляется

Фото, видео: www.globallookpress.com/US Navy; 5-tv.ru

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По прогнозам Трампа, новая военная кампания против Ирана продлится около часа.

Пентагон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке. Ударная группа авианосца «Теодор Рузвельт» вышла из Сингапура и держит путь в направлении Ирана. После ее прибытия в регионе будут находиться три ударных соединения.

В это же время из-за очередной атаки у побережья Омана загорелся нефтяной танкер. Экипаж пришлось эвакуировать. Другое судно сообщило о попадании снаряда при попытке покинуть пролив.

Кто стоит за этими инцидентом — официально не установлено. Но глава иранского МИД предупредил Вашингтон, что срыв любых возможных договоренностей вызовет еще более жесткий ответ. Какой именно — изучил корреспондент «Известий» Александр Якименко

Эхо взрывов не стихает в Ормузском проливе ни днем, ни ночью. Зарево от пожаров освещает акваторию, несмотря на усилия пожарных. На берегу спасательные команды пытаются ликвидировать последствия экологической катастрофы.

Так пролив выглядит после атак сразу на три нефтяных танкера за день. В Иране утверждают, они стали законной целью военных, потому что отключили транспондеры и попытались выйти из Персидского пролива по запрещенному маршруту. В результате подорвались на минах.

Севернее, в Ираке, мишенью для атак стало крупное газовое месторождение. Власти страны назвали налет беспилотников терактом, но не стали вслух озвучивать исполнителей. Впрочем, понятно, что обстановка накаляется стремительно. Из Вашингтона снова звучат заявления с откровенными угрозами в адрес Тегерана.

«Прогресса в переговорах нет, так что не могу сказать, что мы на пороге прорыва. Президент всегда предпочел бы решать проблемы дипломатическим путем, но, к сожалению, иногда это невозможно», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Американская пресса уверяет: подготовка США к военной операции уже вошла в завершающую фазу. У берегов Сингапура заметили крупнейший американский авианосец «Теодор Рузвельт»: он вошел в Индийский океан и сейчас движется к Аравийскому морю. Там его уже ждут два других флагмана США — а значит, группировка вновь достигнет 40 тысяч человек. Именно столько солдат США концентрировали на Ближнем Востоке перед прошлыми ударами в феврале и в июле.

Трамп начал открыто рассказывать журналистам планы потенциальной новой военной кампании: в интервью CNN он заявил, что выбрал в качестве мишеней 38 мостов. По его прогнозам, операция может продлиться около часа. Впрочем, в Иране напоминают: им есть чем ответить.

«Противостояние идет как на военном, так и на экономическом фронте. Это гибридная война. Они могут нанести удар, но важно другое: в ответ мы нанесем им в несколько раз больше ударов. Они не смогут сломить нас и добиться своих целей, не смогут изолировать нас от соседей», — сказал пресс-секретарь КСИР Хоссейн Мохеби.

Примечательно, что новый раунд переговоров состоялся неделю назад — то есть уже после выборов в Конгресс, на которых однопартийцы Трампа потеряли большинство и в Сенате, и в Палате представителей. После этого глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что американской стороне нужно больше времени, чтобы выработать новую переговорную позицию.

«Нам просто нужно еще немного терпения. Потребует некоторое время, чтобы ситуация прояснилась, и тогда посредники возобновят свои поездки между сторонами», — сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В Америке после выборов демократы стремительно наращивают давление на Трампа. Бывший госсекретарь Энтони Блинкен оживился настолько, что начал читать действующему президенту США уроки ведения дипломатии.

«Любое урегулирование требует уступок. Это может быть смягчение санкций, договоренности по Ормузскому проливу, все это вполне возможно и даже желательно. Это во всяком случае лучше новой эскалации», — сказал госсекретарь США в 2021–2025 годах Энтони Блинкен.

Дональд Трамп открыто признает, что именно иранский кризис стоил республиканцам мест в парламенте. Американцы остались недовольны его последствиями: например, ростом цен на топливо. Но подчеркивает: если бы у него был маховик времени, он все равно второй раз поступил бы так же.

«Людям не понравилась война, не понравился рост цен на бензин. Но мы уже выиграли. И если вы спросите, повторил бы я свое решение, то определенно да. Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие. Это было верное, исторически верное решение», — сказал президент США Дональд Трамп.

Новый раунд ближневосточных переговоров уже сегодня пройдет в Белом доме. Трамп примет там своих союзников из Катара — страны, которая играет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном. На выходных, как пишут журналисты, иранская делегация пробыла в Дохе всего час и улетела обратно.

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