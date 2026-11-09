Современный бой меняется: как российские операторы борются с наземными роботами ВСУ

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Ситуация на харьковском направлении остается непредсказуемой.

Беспилотная угроза касается не только военных позиций. Под прицелом оказываются и дороги, по которым передвигаются мирные жители. В ЛНР для защиты трасс усиливают мобильные огневые группы. А на харьковском направлении российские операторы борются с наземными роботами ВСУ. Как меняется современный бой? Увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Ежедневные украинские атаки на гражданскую технику и пассажирские автобусы в ЛНР заставляют военных усиливать количество огневых групп ПВО. Машины с пулеметами и зенитками теперь непременный атрибут всех трасс.

Ситуация на направлении непредсказуемая. И бойцы МОГ могут работать в какую-то секунду. Сейчас закатное время, а ближе к вечеру, в темное время суток начнется самая активная пора для наших мобильных огневых групп.

Мы знаем все их привычные воздушные маршруты, устраивая засады. Но даже если дроны ВСУ меняют траекторию, разведчики 49-й бригады группировки «Запад» их тут же вычисляют и передают данные стрелкам на земле.

И вот уже эти пораженные бойцами цели сегодня сохранят несколько людских жизней в тылу.

«Видим, да, как это поле усеяно гильзами от крупного калибра? Вот еще одна, и ещеодна. По этому признаку можно легко понять, какая тут происходит ежедневная, или еженощная, плотная работа», — показал корреспондент.

За одно дежурство — минус три украинских беспилотника «Лютый». Но номенклатура сбитых дронов у бойцов этого расчета, обладателей медалей «За воинскую доблесть», гораздо шире.

«Беспилотники, как „Лютый“, ПД-2, ФП-2. И так же были „Чаклун“, небольшие беспилотники. И „Морок“ — высокоскоростные, со скоростью до 300 километров в час», — сказал стрелок 49-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Запад» с позывным «Юрист».

А это уже наши скоростные беспилотчики на харьковском направлении. И по темпу своего бега к точке запуска, и по стремительности атак их летучих машин.

Атака БПЛА по наземному роботу украинцев успешна. Так же, как и в той нашумевшей попытке ВСУ провести полностью роботизированный штурм наших позиций. Тогда противник решил протестировать тактику безлюдной атаки, запустив вперед 28 НТРК с гранатометами и зарядами-камикадзе. Все они были легко уничтожены российскими дронами. По наземным роботокомплексам, кстати, операторы БПЛА работают лишь определенными зарядами.

«По арторудиям и технике НТРК мы используем, в основном, кумулятивные. Бывает еще, что по личному составу ВСУ выжигаем самодельными зажигательными и производственными, заводскими», — сказал командир расчета FPV группировки войск «Запад» с позывным «Школьник».

Почин первого в истории сражения роботов положен и, после анализа и доработок, обязательно найдет свое продолжение. Война быстро меняет свое лицо, и к этим изменениям нужно быть готовым всем.

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