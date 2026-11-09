Вкус с оттенками ананаса и киви: начался сезон необычной ягоды-суперфуда

Фото: 5-tv.ru

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На российские прилавки этот продукт доставляют в том числе из Краснодарского края.

Начался сезон ягоды фейхоа, которую называют суперфудом из-за высокого содержания полезных веществ. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала профессор базовой кафедры индустрии качества Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Елисеева.

Вкус необычной ягоды сочетает в себе оттенки ананаса, киви и клубники, а в запахе есть нотки мяты. Плоды фейхоа зеленые, эллипсовидной формы размером от трех до семи сантиметров. Внутри находится желеобразная мякоть со съедобными мелкими семенами.

В Россию ягоду доставляют из Абхазии и Азербайджана, иногда привозят из Грузии, Армении, Израиля, Южной Америки и Турции. Кроме того, фейхоа выращивают и в Краснодарском крае — в Адлере.

За этой ягодой закрепилась репутация суперфуда. Но правдиво это утверждение лишь отчасти, уточнила Елисеева. В ней действительно содержится много полезных веществ: витамина С, антиоксидантов, витаминов группы В, в ней много калия и витамина К. Последний является важным источником пищевых волокон и минеральных веществ.

Также фейхоа считают кладезью йода, нутриента, который наш организм не умеет вырабатывать самостоятельно и получает его только с пищей. Йод влияет на работу щитовидной железы. Его недостаток приводит к ухудшению памяти, снижению интеллекта, усталости, проблемам с кожей и волосами, а у детей — к задержке развития и снижению умственных способностей.

«В ста граммах фейхоа содержится от 40 до 80 микрограммов йода. Суточная потребность взрослого человека в йоде — 150 микрограммов, следовательно, 100 граммов фейхоа могут удовлетворить 25-50% от суточной потребности человека. Интересно, что содержание йода увеличивается в плодах, когда они растут близко к морю», — отметила эксперт.

Однако данный продукт не является рекордсменом по содержанию этого полезного вещества, добавила специалист. В некоторой более привычной пище его содержание может быть намного больше. Например, в морской капусте (ламинарии) его уровень может достигать 5000-8000 микрограммов на 100 граммов. В печени трески йода около 370-838 микрограммов на 100 граммов. Больше йода в другой ягоде — чернике. Она содержит от 110 до 400 микрограммов на тот же объем продукта. А яичный желток приблизился к нижней отметке фейхоа по содержанию йода. В нем его около 33 микрограммов на 100 граммов.

Еще одной полезной осенней ягодой является облепиха. Она влияет на работу иммунной и сердечно-сосудистой системы, кроме того, благоприятно сказывается на состоянии кожи и слизистых, а также помогает похудеть.

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