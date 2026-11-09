Мозг заставляет любить вредную еду? Почему нас так тянет на сладкое и кофе

Naturе: тяга к кофе и сладкому появляется из-за механизма в мозге

Фото: 5-tv.ru

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Почему неожиданно появляется удовольствие даже от продуктов, которые раньше казались невкусными?

Любовь к кофе, шоколаду, сладкой и жирной пище может формироваться не только благодаря приятному вкусу. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили механизм, с помощью которого мозг связывает вкусовые ощущения с последствиями поступления питательных веществ в организм. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Оказалось, что важную роль в формировании пищевых предпочтений играет особая система передачи сигналов с участием дофамина. Она активируется после того, как питательные вещества попадают в пищеварительную систему.

Благодаря этому механизму человек может со временем полюбить даже продукты, вкус которых первоначально казался неприятным.

Почему мы начинаем любить горький кофе

Многие люди помнят, что первая чашка кофе не вызвала у них особого восторга. Горький напиток мог показаться слишком крепким или неприятным.

Однако со временем отношение к нему меняется. Привычный вкус начинает ассоциироваться с бодростью и другими ощущениями после употребления кофеина.

По словам профессора физиологии Калифорнийского университета Закари Найта, мозг постепенно учится связывать вкус продукта с его последующим воздействием на организм.

«Когда мозг научится связывать вкус вашего любимого напитка с бодрящим эффектом кофеина, кофе начнет казаться гораздо вкуснее», — объяснил ученый.

Исследователи выяснили, что подобное обучение связано с дофамином — веществом, которое участвует в формировании мотивации и закреплении поведения.

Однако обнаруженный механизм отличается от привычных быстрых дофаминовых реакций, возникающих, например, при виде любимой еды.

Что происходит с мозгом после сладкой и жирной пищи

Чтобы понять работу этого механизма, ученые провели эксперимент на мышах. Животным вводили непосредственно в желудок сладкую воду или питательную смесь, напоминающую молочный коктейль.

При этом вещества не попадали в рот, поэтому ученые могли наблюдать реакцию организма на питательные вещества отдельно от вкусовых ощущений. Оказалось, что после их поступления в желудок в определенном участке мозга начиналось продолжительное высвобождение дофамина.

Речь идет о передней части базолатеральной миндалины — области, участвующей в обработке информации и формировании ассоциаций.

В отличие от быстрых дофаминовых сигналов, такая реакция развивалась постепенно и могла сохраняться в течение нескольких минут.

«Мы показали, что именно эта медленная дофаминовая система заставляет нас со временем учиться любить определенные продукты», — рассказал Найт.

Как ученые заставили мышей полюбить незнакомый вкус

На следующем этапе исследователи решили проверить, действительно ли найденный механизм отвечает за формирование пищевых предпочтений.

Для этого они временно блокировали соответствующий путь передачи сигналов в мозге мышей. Животные продолжали нормально питаться, однако переставали усваивать связь между новым вкусом и калорийностью пищи.

Затем ученые провели обратный эксперимент. Они искусственно активировали дофаминовые нервные волокна после того, как мыши пробовали продукт без калорий.

В результате животные начинали отдавать предпочтение этому вкусу, хотя он не сопровождался поступлением питательных веществ.

Ученые показали, что мозг способен закреплять пищевые предпочтения благодаря сигналам, возникающим после еды, а не только благодаря самому вкусу.

Почему особенно активна левая сторона мозга

Еще одно неожиданное открытие касалось расположения обнаруженной системы. У мышей дофаминовая реакция была заметно сильнее в левой части базолатеральной миндалины, чем в правой.

Исследователи решили проверить, существует ли похожая особенность у людей. Для этого они проанализировали результаты двух экспериментов с применением методов нейровизуализации.

В первом участвовали 13 мужчин, которые употребляли молочный коктейль либо некалорийный напиток. Во втором исследовании с участием 38 взрослых специалисты изучали активность мозга после употребления глюкозы.

В обоих случаях изменения преимущественно наблюдались в левой части той же области мозга. Такой результат удивил ученых, поскольку системы, связанные с базовыми функциями организма, часто работают относительно симметрично.

Почему именно левая сторона оказалась более чувствительной к сигналам о поступлении питательных веществ, исследователи пока не знают.

Можно ли изменить любовь к сладкому и жирному

Ученые считают, что открытие может помочь лучше понять, почему человек начинает отдавать предпочтение определенным продуктам и почему некоторые вкусы становятся особенно привлекательными.

В перспективе полученные данные могут оказаться полезными при разработке методов изменения пищевых привычек.

Отдельный интерес представляет возможная связь обнаруженного механизма с препаратами на основе агонистов рецепторов ГПП-1, которые применяются, в частности, при лечении сахарного диабета второго типа и ожирения.

Такие лекарства способны влиять на пищевое поведение. Однако пока неизвестно, воздействуют ли они на выявленную дофаминовую систему.

«Понимая этапы между обнаружением питательных веществ в кишечнике и обучением мозга, мы, возможно, сможем тонко настраивать их, чтобы менять предпочтения в отношении разных продуктов», — отметил Найт.

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