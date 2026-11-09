До, во время или после еды? Когда лучше пить воду с пользой для здоровья

Фото: 5-tv.ru

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Изжога, вздутие и тошнота — иногда даже обычный один стакан способен усилить неприятные ощущения.

Чтобы улучшить пищеварение, необязательно выпивать воду строго за полчаса до еды или сразу после нее. Гораздо важнее поддерживать достаточный уровень жидкости в организме в течение всего дня. Об этом рассказали диетологи Кристин Дилли и Сиси Макгуэйн в беседе с Real Simple.

Для большинства людей полезной привычкой может стать стакан воды во время каждого приема пищи.

Когда лучше пить воду для пищеварения

Лицензированный диетолог Сиси Макгуэйн объяснила, что пищеварительная система не нуждается в особом расписании употребления жидкости.

«С научной точки зрения не существует какого-то волшебного времени суток, которое лучше всего подходит для оптимального пищеварения», — отметила специалист.

По ее словам, гораздо важнее получать достаточно жидкости на протяжении дня, учитывая физическую активность и индивидуальные потребности организма.

Тем, кто забывает регулярно пить воду, эксперт посоветовала выработать простую привычку — ставить стакан рядом с тарелкой во время завтрака, обеда и ужина.

Это помогает поддерживать водный баланс без необходимости строго следить за часами.

Как вода помогает желудку и кишечнику

Вода участвует в пищеварении уже с первых минут приема пищи. Она необходима для образования слюны, которая увлажняет пищу и содержит ферменты, запускающие расщепление некоторых питательных веществ еще во рту.

Кроме того, жидкость облегчает глотание и продвижение пищи по пищеварительному тракту. Особенно важен достаточный питьевой режим для нормальной работы кишечника.

«Вода помогает поддерживать мягкость стула, а достаточное потребление жидкости также важно для усвоения клетчатки в организме», — объяснила Макгуэйн.

При недостатке жидкости стул может становиться более плотным, что способствует возникновению запоров.

Можно ли запивать еду водой

Еще одно распространенное заблуждение связано с тем, что вода якобы разбавляет желудочный сок и мешает перевариванию пищи. По словам Макгуэйн, убедительных научных доказательств этого утверждения нет.

Для большинства здоровых людей вода до, во время и после еды не препятствует нормальному пищеварению. При этом в зависимости от времени употребления жидкости можно получить несколько дополнительных эффектов.

До еды вода поддерживает водный баланс и временно увеличивает объем содержимого желудка. Это может усиливать ощущение сытости.

Во время еды жидкость помогает смачивать пищу, облегчает пережевывание и глотание.

После еды вода продолжает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы. Ждать определенное время после обеда или ужина необязательно.

Большинству людей не нужно отказываться от привычки запивать пищу водой.

Кому не стоит пить много воды во время еды

Несмотря на общие рекомендации, при некоторых заболеваниях пищеварительной системы количество жидкости во время приема пищи лучше контролировать.

Диетолог Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Кристин Дилли предупредила, что большие объемы воды могут усиливать неприятные симптомы у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом.

При этом состоянии содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, вызывая изжогу и другие неприятные ощущения.

Осторожность необходима и людям с гастропарезом — заболеванием, при котором желудок опорожняется медленнее обычного.

«Употребление большого количества жидкости за один раз может вызвать у некоторых взрослых проблемы с пищеварением, такие как рефлюкс, вздутие живота или тошнота», — пояснила Дилли.

По словам специалиста, людям с такими особенностями иногда комфортнее пить небольшими порциями в течение дня, а не употреблять большое количество жидкости непосредственно перед едой или во время нее.

Отдельного внимания требуют люди с недостаточной массой тела или те, кто быстро ощущает насыщение. Большой объем воды перед приемом пищи может уменьшать аппетит и мешать получать необходимое количество калорий.

При наличии заболеваний индивидуальный питьевой режим лучше согласовать с врачом.

Нужно ли ждать 30 минут после еды

Диетологи не нашли оснований для популярного правила, согласно которому после приема пищи необходимо выждать определенное время, прежде чем пить воду. Для людей без определенных заболеваний подобные ограничения не нужны.

Нет и доказательств того, что употребление воды строго за 30 минут до еды обеспечивает пищеварению особые преимущества. Макгуэйн советует не усложнять повседневные привычки и ориентироваться прежде всего на достаточное потребление жидкости.

«Вместо того чтобы зацикливаться на том, когда нужно пить воду — за 30 минут до еды или после, — сосредоточьтесь на том, чтобы получать достаточное количество жидкости в течение дня», — заключила эксперт.

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