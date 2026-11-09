«Она действовала не одна»: ChatGPT помогал жене отравить мужа

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

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Нейросеть посоветовала женщине удалить историю разговоров перед расследованием.

Мужчина подал в суд на компанию OpenAI, разработчика ChatGPT, утверждая, что искусственный интеллект помог его жене подготовить отравление. По словам мужчины, супруга провела сотни бесед с чат-ботом, прежде чем он пострадал от попытки избавиться от него. Об этом сообщает Metro.

В центре разбирательства оказалась американка Шерил Гейтс, работавшая школьным психологом. Ранее женщину обвиняли в покушении на убийство мужа Джеймса Гейтса. Однако в апреле 2026 года уголовные обвинения были сняты из-за недостатка доказательств.

Несмотря на это, Джеймс продолжает настаивать, что действия супруги были связаны с общением с нейросетью, и требует возмещения ущерба.

Как ChatGPT помогал женщине отравить мужа

Согласно иску, Шерил начала активно пользоваться ChatGPT в начале 2025 года. Первоначально она обращалась к искусственному интеллекту по рабочим вопросам.

Позднее круг тем значительно расширился. Женщина обсуждала с нейросетью занятия для детей, уход за собой, бытовые проблемы и отношения с супругом.

По утверждению Джеймса, постепенно Шерил начала воспринимать чат-бота как ближайшего доверенного собеседника и все чаще полагалась на его рекомендации.

Когда отношения супругов осложнились, женщина стала рассказывать искусственному интеллекту о семейных конфликтах и подозрениях в отношении мужа. В иске утверждается, что со временем разговоры перешли к обсуждению возможности причинения Джеймсу вреда.

По версии истца, Шерил интересовалась опасными сочетаниями лекарственных препаратов и других веществ, а ChatGPT предоставлял ей соответствующую информацию. Джеймс также утверждает, что супруга могла добавлять яд в его напитки.

Однако эти обстоятельства не были доказаны в рамках уголовного дела.

«Она действовала не одна»

По словам Джеймса, его брак с Шерил переживал серьезный кризис. Супруги испытывали финансовые трудности и обсуждали развод, хотя еще не обращались к адвокатам.

Мужчина утверждает, что чат-бот не просто выслушивал жалобы жены, но и усиливал ее подозрения. В частности, Шерил опасалась, что супруг следит за ней и намеревается оставить ее и детей без средств к существованию.

Джеймс отрицает, что собирался поступать подобным образом. По его версии, ChatGPT поддерживал опасения женщины и создавал впечатление, будто ее подозрения обоснованны.

«Моя жена не подходила под описание „уязвимого“ пользователя, но тем не менее она была уязвима. Все мы в какой-то момент становимся уязвимыми», — заявил мужчина через своих адвокатов.

Джеймс признался, что не сразу осознал, насколько сильно изменилось поведение супруги.

«Она стала человеком, которого я больше не узнавал. А я стал человеком, которого она хотела убить», — сказал он.

По словам американца, только изучение переписки жены с искусственным интеллектом позволило ему понять, что могло происходить.

«Почти год я не мог понять, что она задумала. Потом я прочитал ее переписку. Она действовала не одна», — подчеркнул Джеймс.

Джеймс также обвинял супругу в преследовании. По материалам дела, она разбила окно в его доме и установила устройство слежения на автомобиль.

Нейросеть советовала удалить переписку

В иске содержится еще одно обвинение в адрес разработчика ChatGPT. Джеймс утверждает, что искусственный интеллект рекомендовал Шерил удалить историю разговоров, чтобы ее невозможно было восстановить в случае судебного запроса.

По словам мужчины, жена даже сделала рукописную заметку с напоминанием об удалении переписки. Эту записку он обнаружил в августе 2025 года, когда Шерил пришла забрать свои вещи. Листок выпал из ее блокнота.

Следователи также изучали историю покупок женщины в интернете. Кроме того, полицейские обнаружили при обыске дома подозрительные предметы, в том числе шприцы, пипетки, весы и перчатки.

Что требуют от OpenAI

Джеймс обратился в суд. В иске против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана содержатся девять правовых требований.

Истец обвиняет разработчика ChatGPT в ненадлежащем проектировании системы, недостаточном предупреждении об опасностях и умышленном причинении эмоционального вреда.

Джеймс считает, что особенности работы чат-бота могли усилить опасные убеждения его супруги и способствовать развитию конфликта.

Что ответили в OpenAI

Компания прокомментировала обвинения в адрес своего чат-бота.

«Безопасность — наш главный приоритет. Мы заблокировали этого пользователя и предоставили информацию правоохранительным органам в рамках расследования этого дела», — заявил представитель OpenAI.

Сейчас мужчина осуществляет временную опеку над их детьми. При этом уголовное дело против Шерил не завершилось обвинительным приговором. В апреле 2026 года обвинения в покушении на убийство и добавлении запрещенных веществ в продукты питания и напитки были сняты из-за недостатка улик.

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