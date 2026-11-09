Мужчины под угрозой: низкий тестостерон связали с повышенным риском смерти от рака

Фото: 5-tv.ru

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Мужчины с низким уровнем тестостерона могут столкнуться с повышенным риском смерти от онкологических заболеваний. При низких показателях гормона риск смерти от рака был на 18% выше, чем при высоких. Результаты опубликованы в научном журнале The Lancet Healthy Longevity.

К такому выводу пришли ученые в рамках крупного международного исследования. Исследователи предполагают, что анализ крови на тестостерон в перспективе может помогать выявлять мужчин с повышенными рисками для здоровья задолго до постановки онкологического диагноза.

Как низкий тестостерон связан с риском смерти от рака

Международная группа ученых под руководством профессора Университета Западной Австралии Бу Йепа изучила данные более 26 тысяч мужчин. Специалисты объединили результаты 11 долгосрочных исследований, в которых участникам измеряли концентрацию половых гормонов в крови.

Затем полученные показатели сопоставили с информацией о случаях онкологических заболеваний и смертях за последующие годы. В результате обнаружилась закономерность: у мужчин из группы с наиболее низкими показателями тестостерона риск смерти от рака был на 18% выше, чем у участников с наиболее высокими значениями.

При расчетах ученые учитывали возраст, индекс массы тела, курение, физическую активность и другие факторы, способные влиять на здоровье.

«Мы хотели узнать, связана ли концентрация этих гормонов в крови с вероятностью того, что у мужчин в будущем диагностируют рак или они умрут от него», — объяснил профессор Йеп.

По его словам, связь между низким тестостероном и повышенной онкологической смертностью сохранялась даже после учета сопутствующих факторов.

При каком уровне тестостерона риск начинает увеличиваться

Исследователи также определили значения, при которых обнаруженная зависимость становилась заметнее. Обычно концентрация тестостерона у здоровых молодых мужчин находится примерно в диапазоне от 10 до 30 наномолей на литр крови.

Однако с возрастом уровень гормона может снижаться. На него также влияют масса тела, физическая активность и некоторые заболевания, включая сахарный диабет.

По результатам анализа, риск смерти от рака начинал увеличиваться при концентрации тестостерона ниже 8,6 наномоля на литр. При этом повышенная вероятность впервые столкнуться с онкологическим заболеванием наблюдалась при еще более низких показателях — менее 7,3 наномоля на литр.

Однако эти цифры не являются самостоятельными диагностическими критериями онкологических заболеваний. Низкий тестостерон не означает, что у мужчины обязательно разовьется рак. Речь идет о статистической связи, выявленной при наблюдении за большой группой участников.

Почему рак простаты оказался исключением

Отдельное внимание ученые уделили раку предстательной железы. Это заболевание представляет особый интерес, поскольку снижение уровня тестостерона является одним из методов лечения определенных форм рака простаты.

Исследователи решили выяснить, влияет ли естественная концентрация гормона на вероятность возникновения такой опухоли.

Результат оказался неожиданным: убедительной связи между уровнем тестостерона и риском развития рака предстательной железы обнаружить не удалось.

Вместо этого более высокая вероятность заболевания была связана с низкими показателями двух других веществ — глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), и лютеинизирующего гормона. Первый участвует в переносе половых гормонов в крови, а второй вырабатывается гипофизом и регулирует производство тестостерона.

По словам профессора Йепа, результаты демонстрируют, что разные гормоны могут быть связаны с онкологическими рисками по-разному.

Поможет ли прием тестостерона защититься от рака

Несмотря на обнаруженную закономерность, ученые не советуют мужчинам самостоятельно принимать препараты тестостерона для профилактики онкологических заболеваний. Исследование показало связь между концентрацией гормона и риском смерти от рака, но не доказало, что недостаток тестостерона непосредственно вызывает опухоли.

«Хотя мы показали, что низкий уровень связан с повышенным риском, у нас пока нет доказательств того, что введение тестостерона мужчинам снизит этот риск», — подчеркнул профессор Йеп.

Повышение концентрации гормона с помощью лекарств нельзя считать доказанным способом защиты от рака.

Для оценки эффективности и безопасности такого подхода потребовались бы отдельные клинические исследования.

Что делать мужчинам с низким тестостероном

По мнению авторов работы, неожиданно низкая концентрация тестостерона может стать поводом внимательнее отнестись к собственному здоровью. Это особенно актуально, если отклонение выявлено при медицинском обследовании.

Профессор Йеп рекомендует мужчинам с низкими показателями гормона обращаться к врачу для комплексной оценки состояния организма. Такое обследование может не обнаружить нарушений в работе яичек, но выявить другие заболевания или факторы риска, требующие внимания.

Исследователь считает, что низкий уровень тестостерона способен стать своеобразным предупреждающим сигналом.

Ученые намерены продолжить изучение обнаруженной связи. Пока главный вывод заключается в том, что уровень половых гормонов может содержать важную информацию об общем состоянии здоровья, но не заменяет диагностику онкологических заболеваний.

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