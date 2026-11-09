«Мы относимся к этому серьезно»: Куба готовится к возможной военной операции США

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Harnik/Pool

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На острове каждую неделю проходит подготовка населения по защите страны.

Куба готовится к возможному военному противостоянию с США. Об этом ТАСС сказал представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

По его словам, власти острова серьезно относятся к тому, что происходит в отношениях между Кубой и США.

«Каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности», — отметил Эрнесто Соберон Гусман.

Жители Кубы, как подчеркнул собеседник агентства, обязаны быть готовы к любому развитию ситуации, включая военное сопротивление.

Отношения между Кубой и США непростые. Положение острова осложнилось в конце лета 2026 года, когда президент США Дональд Трамп продлил действие торгового эмбарго против Кубы еще на один год. В документе администрации главы Белого дома сказано, что такое решение соответствует национальным интересам Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые американские санкции против Кубы являются проявлением бессилия Вашингтона и не смогут изменить позицию кубинского народа.

Вскоре после продления ограничений суд во Флориде выдал ордер на арест 95-летнего экс-президента Кубы Рауля Кастро. Поводом послужило дело об убийстве граждан США. Кастро подозревают в причастности к уничтожению двух гуманитарных самолетов в 1996 году. Рауль Кастро в 2008–2018 годах занимал пост президента страны, а прежде несколько десятилетий был министром обороны.

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