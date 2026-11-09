Вне зоны доступа: россиянам разрешат отключать входящие звонки из-за рубежа

Самозапрет на международные звонки заработает в России в марте 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Мера защитит наиболее уязвимых перед мошенниками граждан.

Самозапрет на входящие звонки из других стран россияне смогут установить с 1 марта 2027 года. Норма вошла во второй пакет по борьбе с киберпреступностью и закреплена в федеральном законе, с которым ознакомился ТАСС.

Ограничения на международные вызовы пользователи смогут активизировать либо на портале «Госуслуги», либо в отделении МФЦ — после этого все входящие звонки извне подвергнутся автоматической блокировке. Однако для отмены запрета им потребуется снова обратиться в МФЦ.

Кроме того, в законе говорится, что операторов обяжут маркировать все звонки, поступающие извне. При этом форматом и порядком маркировки займется правительство России.

Первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин в интервью РИА Новости заявил, что мера призвана снизить риски телефонного мошенничества, особенно для уязвимых групп населения. В то же время парламентарий отметил, что самозапрет не гарантирует полной защиты, так как аферисты могут использовать российские номера и другие каналы связи.

Депутат назвал ограничения на звонки из-за рубежа полезным инструментом, но борьба с преступниками требует комплексного подхода. Для этого гражданам стоит разъяснить, как действует новая функция и на какие вызовы повлияет.

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