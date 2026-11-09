Знает о вас больше, чем кажется: МВД предупредило об опасности ChatGPT

Фото: www.globallookpress.com/Fernando Gutierrez-Juarez

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Даже использование псевдонима не исключает рисков для конфиденциальности.

ChatGPT способен формировать цифровые досье на пользователей — даже на тех, кто действует инкогнито. О рисках хранения личных данных в памяти искусственного интеллекта РИА Новости рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Поводом стали итоги исследования The Algorithmic Self‑Portrait, показавшие, что компания OpenAI сохраняла сведения клиентов, хотя это противоречит политике конфиденциальности. При этом большая часть информации фиксировалась без согласия пользователей.

Анализ показал масштаб сбора данных. Так, у значительной доли владельцев аккаунтов в памяти ИИ обнаружились имена, адреса, сведения о доходах и социальный статус. У половины пользователей присутствовала информация о здоровье и личных убеждениях, а практически в каждом случае нейросеть «запоминала» цели человека, предпочтения и особенности. Такой объем данных вызывает серьезные угрозы даже для тех, кто использует псевдонимы.

«Совокупность сведений о профессиональной деятельности, здоровье, доходах и личных переживаниях может быть использована для формирования цифрового досье», — отметили в ведомстве.

Отдельной угрозой правоохранители называют возможность манипуляции памятью ИИ. Преступники способны подмешивать в документы ложные инструкции — с их помощью система незаметно влияет на решения людей, опираясь на личные данные и психологию. В МВД советуют в таких случаях обращать внимание на настройки памяти, не загружать в чат свои сведения, использовать временные чаты и обезличивать запросы.

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