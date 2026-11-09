Врач назвала лучший способ получить суточную норму йода с едой

Фото: 5-tv.ru

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Ингредиент необходимо добавлять в уже готовые, слегка остывшие блюда.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала изданию Газета.ру, что йодированную морскую соль нужно добавлять в уже готовую, слегка остывшую пищу, иначе концентрация йода снижается.

По словам специалиста, при кипячении значительная часть йода (до 30–50%) улетучивается. Рекомендованная норма потребления соли — около 5–6 граммов в сутки, что при правильной концентрации йода (40 миллиграмм на килограмм соли) надежно покрывает суточную потребность. Однако, как отметила врач, употребление йодированной соли противопоказано при уже диагностированном тиреотоксикозе, некоторых видах узлового зоба и в раннем периоде после лечения радиоактивным йодом — в этих случаях рацион должен обсуждаться с лечащим врачом.

При этом в определенные периоды жизни потребность в йоде резко возрастает, и одной соли становится недостаточно. В таких случаях (беременность, кормление грудью, раннее детство) эндокринологи могут назначить препараты калия йодида в таблетках.

«Это позволяет гарантировать поступление точной физиологической дозы (250 микрограмм для беременных), вне зависимости от кулинарных привычек семьи», — пояснила Тананакина.

Также она рекомендовала добавлять в рацион салат из морской капусты 1–2 раза в неделю, подчеркнув, что ламинария — это еда, а не лекарство, и есть ее каждый день не нужно.

Для поддержания здоровья и активного долголетия важен не только йод, но и весь рацион в целом. Диетологи советуют обязательно включить в меню семь продуктов: рыбу (лосось и тунец, кстати, также являются отличным источником йода), листовую зелень, бобовые, чернику, орехи, цельнозерновые продукты и натуральный йогурт. Эти составляющие помогают бороться с воспалительными процессами, поддерживают работу кишечника и сердца.

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