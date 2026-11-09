Флаг под сводами арены и гимн после семи лет: как Россия вернула титул в дзюдо

Семь лет спустя Россия снова поднялась на вершину командного дзюдо Европы

Фото, видео: МАКС/Федерация Дзюдо Россиb/rus_judo; 5-tv.ru

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Главным испытанием турнира стала принципиальная схватка с командой Грузии.

Российские дзюдоисты вернулись домой с золотом чемпионата Европы! В Белграде наша команда прошла турнир без поражений, а в финале одолела принципиальных соперников из Грузии. И спустя семь лет вынужденного отсутствия вернула себе титул сильнейших. Победителей в Москве встречал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

В аэропорту Шереметьево встретили сборную России по дзюдо, вернувшуюся из Белграда. На командном чемпионате Европы наши атлеты взяли золотые медали. Они вышли с медалями и кубком. Впервые за семь лет наши дзюдоисты завоевали командное золото — это второй подобный результат в истории. Главные звезды сборной раздали автографы поклонникам.

«Возможно, в какой-то степени на эйфории после командного чемпионата мира все почувствовали, что мы-то ничем не хуже других сборных», — рассказал дзюдоист сборной России Валерий Ендовицкий.

На татами в Белграде соревновались 13 сильнейших сборных. Это микс-турнир: в каждой команде выступали мужчины и женщины в шести весовых категориях. До финального блока российские спортсмены проехались по соперникам словно катком. Они проходили команду за командой всухую, не проиграв ни одной индивидуальной схватки. В четвертьфинале одолели австрийцев со счетом 4:0, а в полуфинале с таким же результатом прошли сборную Турции.

В финале — встреча со сборной Грузии. Соперник серьезный. На чемпионате мира в Баку россияне взяли серебро, а они — бронзу. В первой же схватке сошлись два тяжеловеса: Валерий Ендовицкий бросил на иппон Ираклия Деметрашвили. Затем Ирина Зуева победила «козыря» сборной соперников, чемпионку мира.

Одну схватку россияне все же уступили, но в последней Тамара Лищенко поставила победную точку. А уже на пьедестале и спортсмены, и болельщики увидели российский флаг под сводами арены и услышали гимн Российской Федерации.

«Были российские болельщики, также поддерживали сербские болельщики. Очень много фанатов российского дзюдо там. Это незабываемое ощущение», — поделилась дзюдоистка сборной России Элис Старцева.

В этот раз в составе сборной выступал Тимур Арбузов. На чемпионат мира он не попал, потому что менял весовую категорию, а в Белграде вышел на опыте.

«Получилось достаточно уверенно выиграть. И до меня даже в финальной встрече не дошла схватка. Борьба пошла. Тренеры сборной хорошую работу с нами проделали», — рассказал дзюдоист сборной России Тимур Арбузов.

«Очень тяжелый был финал. Это была принципиально тяжелая схватка с грузинской командой, но ребята достойно себя проявили и даже досрочно одержали победу», — отметил заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

После серебра на микс-турнире чемпионата мира в Баку золото Европы было очень желанным. И спортсмены, и тренеры говорят: отдать его никому не могли.

«Я думаю, что все идет по плану. В Европе мы реально одна из самых сильных команд, как и в мире. И, конечно же, мы будем делать все, чтобы оставшиеся полтора года до Олимпийских игр провести ударно и на Олимпиаде порадовать наших зрителей», — заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

В ближайшее время нашим спортсменам предстоят индивидуальные схватки на разных турнирах, все в рамках отбора к Олимпийским играм. Следующие командные соревнования, на которых выступит наша сборная, — это микс-турнир на чемпионате мира в Астане.

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