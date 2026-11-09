Грыжа начинается не там, где думали: ученые нашли слабое место позвоночника

Фото: 5-tv.ru

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Специалисты из Университетского колледжа Лондона использовали для исследования новый метод.

Исследователи обнаружили, что мельчайшие структуры в позвоночнике находятся в напряжении еще до того, как человек начинает двигаться, что одновременно спасает его от перегрузок и делает уязвимым.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона проследили, что происходит с межпозвонковым диском при сжатии. Для этого они использовали метод TomoSAXS. Как сообщается в журнале Nature, это позволило получить трехмерное изображение ткани и увидеть, как деформируются коллагеновые фибриллы (тонкие прочные нити, из которых состоит диск).

Выяснилось, что эти структуры уже натянуты до приложения нагрузки. Такое предварительное напряжение придает диску необходимую жесткость, однако у растянутых структур остается меньший запас прочности. Сильнее всего при сжатии деформируются участки с выраженным изгибом волокон — особенно на границе внутренней и наружной областей диска. Авторы предполагают, что именно эта зона может быть более уязвима к повреждениям и образованию грыжи.

Как отметила соавтор работы Алисса Парментер, новый метод позволяет связать изменения в структурах нанометрового масштаба с деформацией диска в целом. В будущем это поможет ученым понять, как старение и болезни меняют способность позвоночника выдерживать нагрузки.

Утренняя скованность в шее и спине часто связана не только с естественным износом тканей, но и с повседневными привычками. По словам специалистов по сну и физиотерапевтов, дискомфорт после пробуждения нередко провоцирует сон на животе, который создает лишнюю нагрузку на шею и поясницу. Кроме того, негативно сказываются слишком мягкий или, наоборот, чрезмерно жесткий матрас, а также обезвоживание и некомфортная температура в спальне. Чтобы просыпаться без боли, врачи советуют выбирать позу, при которой позвоночник сохраняет ровное положение (например, подкладывать подушку под колени или между ними), и делать легкие движения еще до того, как встать с кровати.

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