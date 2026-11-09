Знаменитая королева красоты неожиданно умерла в 50 лет в США

Фото: www.globallookpress.com/TLeopold

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Несколько дней назад у модели диагностировали тяжелое заболевание.

Победительница конкурса «Мисс Пенсильвания США» и актриса Киммари Джонсон ушла из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщает агентство Hollywood Reporter.

Причиной смерти модели стали осложнения после сердечного приступа. Издание пишет, что 27 октября у Джонсон случился инфаркт и ее экстренно доставили в медицинский центр в Лос-Анджелесе. Врачи выявили у нее аневризму сердца, но их усилия не принесли результатов — пациентки не стало 4 ноября.

Племянница актрисы Ронда Скотт, комментируя ее смерть, отметила, что Джонсон всегда дарила окружающим «сильный и яркий свет», а все, кто с ней общался, чувствовали только позитив.

Звездный старт Киммари пришелся на 1992 год, когда она завоевала титул «Мисс Пенсильвания США», причем сделала это с первой попытки, не имея за плечами опыта участия в конкурсах красоты. Эта победа открыла ей дорогу на конкурс «Мисс США», где она сумела пробиться в финал.

В 1996 году модель перебралась в Лос-Анджелес, где продолжила свою карьеру, параллельно развивая актерские навыки. Через два года она появилась в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210», в котором сыграла роль девушки Джуди. Кроме того, на ее счету участие в проектах «Чувак, где моя машина?», «Теневая ярость», «Ванда на свободе» и «Война Такера».

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