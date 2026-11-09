Бутылка раздора: в парламенте Эстонии устроили скандал из-за водки

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Boris Breytman

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В краже спиртного уличили одного из членов правящей партии страны.

Курьезный скандал разразился в эстонском парламенте — депутат обвинил своего оппонента в хищении его водки. Об инциденте рассказало местное агентство Delfi.

Издание пишет, что конфликт вспыхнул между членом Центристской партии Пеэтером Эрнитсом и представителем правящей силы Eesti 200 Юку-Калле Райдом. Эрнитс заявил, что застал политического противника ночью в помещении его партии в здании парламента. По его словам, Райд в тот момент «жадно пил» его водку.

В подтверждение своих слов оппозиционер разместил на своей странице в социальной сети снимок, на котором Райд стоит возле стола видна бутылка алкоголя.

Член правящей партии, в свою очередь, отверг претензии Эрнитса о незаконном проникновении в комнату, однако отказался опровергать факт употребления спиртного. На вопрос журналистов об инциденте он ответил: «Я не был пьян!».

Это не первый случай, когда Райд попадает в скандальную историю на фоне употребления алкоголя. Так, в прошлом году он пил спиртное накануне встречи с Далай-ламой в Индии. Кроме того, в 2005 году политик привлек к себе внимание своей футболкой с провокационным лозунгом о расправе над коммунистами во время футбольного матча.

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