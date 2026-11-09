Прорыв в борьбе с раком мозга: ученые заставили клетки опухоли уничтожать себя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследованные вещества уже показали эффективность при проведении экспериментов.

Индийские ученые нашли перспективное средство против агрессивной злокачественной опухоли головного мозга глиобластомы. Об открытии исследователей рассказало ведущее научное издание Journal of Biological Chemistry.

В статье говорится о соединении SPK17 — веществе, способного уничтожать раковые клетки, провоцируя в них накопление критических повреждений ДНК.

Механизм действия основан на подавлении белка ТТК. В здоровых клетках он выполняет защитную функцию: при обнаружении дефектов в ДНК белок временно останавливает деление, чтобы дать время на восстановление генетического материала. Злокачественные клетки эксплуатируют этот же механизм для выживания.

Однако соединение SPK17 нарушает эту схему — оно блокирует работу TTK, из‑за чего опухолевые клетки продолжают делиться, несмотря на повреждения. Ошибки в ДНК нарастают, в результате чего клетка прекращает свое существование.

В журнале сказано, что лабораторные испытания уже продемонстрировали высокую эффективность SPK17 в борьбе с клетками глиобластомы, которые не поддаются лечению стандартным препаратом темозоломидом. Кроме того, при меньшей концентрации соединения уровень сигнала клеточной гибели возрастал в восемь раз.

Параллельно специалисты изучили родственное вещество SPK17b: оно не только способствует накоплению в клетках повреждающих агентов, но и лишает их возможности проникать в окружающие ткани.

Авторы добавили, что новые соединения могут стать потенциальным инструментом для преодоления проблемы. Пока все результаты получены на клеточных линиях и для полной оценки двух веществ потребуются дальнейшие исследования.

Ранее о планах по проведению трех крупных исследований для борьбы с опасными формами рака крови заявили ученые из Великобритании. Теперь вместо последовательной проверки каждого препарата специалисты намерены испытывать несколько вариантов терапии одновременно по методике Mams, уже опробованной в исследовании рака предстательной железы Stampede. Поводом стали данные о почти не растущей выживаемости: при остром миелоидном лейкозе в Англии пятилетний показатель вырос лишь с 21% до 24% за десятилетие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.