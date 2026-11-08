Сеть АЗС «Трасса» закрыли в Подмосковье после 30 лет работы

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ликвидация компаний в топливном бизнесе достигла максимума с 2022 года.

В Подмосковье прекратила работу сеть АЗС «Трасса». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

«Все 53 АЗС сети „Трасса“, расположенные в Московской области, на данный момент не функционируют», — отметили в ведомстве.

Управляющая сетью АЗС «Трасса» компания «ЕвроТранс» рискует пройти через банкротство. Согласно заявлению министерства, 40 из 57 заправок уже опечатаны, а еще 17 будут подвергнуты той же процедуре к концу недели.

Еще в августе Сбербанк заявил, что подаст в арбитражный суд заявление о банкротстве владельца сети АЗС «Трасса» — компания не выполняла обязательства перед банком. Кредитная организация больше пяти месяцев обсуждала с «ЕвроТрансом» варианты урегулирования, но клиент так и не начал платить.

Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы отправил под арест нескольких фигурантов дела о хищении топлива. Среди них — Игорь Мартышов, председатель совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Его обвиняют в хищении бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС «Трасса ГСМ», принадлежащих «Евротрансу». Не избежали наказания и три топ-менеджера — их также заключили под стражу.

Число ликвидаций фирм, продающих топливо в розницу, в России достигло пика с 2022 года, сообщал «Коммерсантъ». С января по сентябрь 2026 года работу остановили 935 компаний в этом сегменте. Как следствие, впервые с 2022 года ликвидаций зафиксировано больше, чем регистраций.

Особенно тяжелое положение у самостоятельных заправочных станций, не относящихся к большим нефтяным корпорациям. Из-за подорожания закупок и увеличения расходов малые сети лишаются доходов — это заставляет их либо прекращать деятельность, либо поднимать стоимость топлива для водителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.