«Это адский труд»: Тодоренко наняла повара, чтобы похудеть после третьих родов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая призналась, что из-за постоянных командировок ей сложно соблюдать диету.

Регина Тодоренко столкнулась с трудностями в попытках вернуть прежнюю фигуру после рождения третьего ребенка. Как призналась телеведущая, диеты даются ей непросто. Звезде пришлось исключить интенсивные нагрузки и сделать упор на правильный рацион, передает «Звездач».

Однако и с питанием возникли проблемы. Из-за плотного графика Регина проводит в командировках по четыре-пять месяцев в году, и в таких условиях придерживаться строгих ограничений в еде крайне сложно.

«Приходить в форму после третьих родов — это адский труд. Поэтому я сосредоточилась на питании. Соблюдать какую-либо диету в таких условиях — это дополнительные хлопоты», — поделилась Тодоренко.

Решением стало приглашение личного повара. Специалист готовит для телеведущей блюда по индивидуальному плану — так называемому спецменю. Это позволяет Регине не думать о подсчете калорий и правильно питаться даже в разъездах. Звезда не раз отмечала, что материнство дается ей нелегко, но она старается находить баланс между работой и заботой о себе.

Восстановление после родов далось Регине тяжело не только физически, но и морально. Недавно она призналась подписчикам, что был период, когда буквально ненавидела свое отражение в зеркале. «Я некрасивая! У каждой женщины, как мне кажется, бывают периоды, когда она сама себе не нравится», — рассказывала Тодоренко.

Тогда ей предложили съемку для журнала. Телеведущая не могла спокойно смотреть на себя: ей казались толстыми колени, не нравилась жировая прослойка на боках, а грудь была разного размера из-за кормления. Несмотря на неуверенность, Регина согласилась. В день съемок ее хорошо одели, накрасили, а команда создала комфортную атмосферу. В итоге кадры получились расслабленными и женственными.

Сейчас Тодоренко пришла к выводу, что главное в жизни — принятие себя. Также она не раз отмечала, что важно не требовать от себя слишком многого. Ранее телеведущая рассказывала о восстановлении после проблем с коленом: из-за болезни она не могла должным образом заботиться о сыне, и до сих пор об этом сожалеет.

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