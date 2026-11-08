«Мама все знала»: дочь раскрыла последнюю волю Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Ольга Шукшина рассказала, как семья планирует увековечить память знаменитых родителей.

Ольга Шукшина, младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, раскрыла последнюю волю матери. В беседе с KP.RU она рассказала, что семья планирует создать мемориальную квартиру в память о знаменитых родителях.

«Мама понимала и знала, что квартира останется. И она видела, с каким трепетом и уважением я отношусь к архиву, к кабинету Василия Макаровича. Я всегда поддерживала порядок. Поэтому в последние годы мы обсуждали, как увековечить память», — поделилась Ольга Васильевна.

По ее словам, речь идет не о полноценном музее, так как дом многоквартирный и не имеет нужной этажности. Планируется создать именно мемориальную комнату или квартиру. На фасаде дома уже есть мемориальная доска в честь Василия Шукшина.

Дочь артистки также озвучила детали прощания. Церемония состоится 11 ноября в 12:00 в Храме Воскресения Словущего. Затем Лидию Николаевну похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни 6 ноября на 89-м году из-за острой сердечной недостаточности. Народная артистка долго болела, перенесла инсульт и инфаркт. В последние годы за ней ухаживала именно Ольга, которая также следила за семейной библиотекой в четырехкомнатной квартире на улице Бочкова.

Эта жилплощадь, куда семья въехала в 1971 году, долгие годы была яблоком раздора. Лидия Николаевна разделила ее между дочерьми Ольгой и Марией. Однако сестры поссорились. Мария переписала свою долю на старшую дочь Анну Трегубенко, якобы чтобы недвижимость не досталась Ольге. Позже Анна продала свою часть знакомому фитнес-тренеру всего за 5 миллионов рублей, заявив, что на нее оказали давление. Девушка поссорилась со всей родней и переехала в Подмосковье.

Лидия Николаевна подарила внучке две квартиры — в Санкт-Петербурге и Финляндии. Однако жилье в северной столице Анна тоже продала, чем вызвала гнев бабушки. Федосеева-Шукшина даже подавала на нее в суд.

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