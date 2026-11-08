Песков назвал «святую тему» для Путина

Песков назвал заботу о детях, потерявших отцов на СВО, святой темой для Путина

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Эта тема имеет для российского лидера особое значение.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал подробности общения Владимира Путина с детьми в День народного единства.

По словам представителя Кремля, решение пригласить детей на чаепитие президент принял непосредственно во время разговора с ними. Глава государства предложил собрать всех ребят, если они еще не успели уехать из Москвы.

«Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что поддержка детей, потерявших отцов в ходе спецоперации, имеет для российского лидера особое значение.

Встреча с ребятами стала частью программы Владимира Путина в День народного единства. Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, а также пообщался с участниками праздничных мероприятий.

В торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций, в том числе активисты «Движения первых», «Юнармии», «Волонтеров Победы», подопечные фонда «Защитники Отечества» и ветераны СВО.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных захватчиков в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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