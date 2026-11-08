Последняя воля Романа Попова оказалась в серой зоне российского закона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Близкие актера развеяли его прах над Черным морем и назвали место прощания «Мысом Попова».

Актер Роман Попов, знакомый массовой аудитории по образу следователя Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки», обрел покой над Черным морем. Его прах развеяли в Сочи, исполнив тем самым последнюю волю звезды экрана. В новом материале 5-tv.ru разбираемся в том, законно ли это.

Как прошло прощание с актером

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — писали близкие Попова в социальных сетях в тот день.

Недавно исполнился год со дня смерти актера, его не стало 28 октября 2025 года. Попову было 40 лет, у него обнаружили рак головного мозга. Соответствующий диагноз — астроцитома — врачи поставили актеру еще в 2018 году. Долгое время Роман находился в ремиссии, но в 2025 болезнь снова дала о себе знать.

Прощание с Романом Поповым состоялось в тесном кругу родных и близких на берегу Мацесты. Проводить отца в последний путь приехали и трое его детей — сын Федор, дочери Лиза и Марта. Вместе с прахом актера участники церемонии опустили в морские воды лепестки белых и красных роз. Этими же лепестками были усыпаны каменистый берег и пространство возле портрета Попова, где горели свечи. На одном из валунов побережья близкие актера написали «Мыс Попова».

Серая зона в законе

Однако за трогательной церемонией прощания, прошедшей на побережье Мацесты, скрывается вопрос, который волнует многих: насколько законно развеивать прах усопшего в общественных местах в России? Над этим задумались пользователи интернета. За внешне романтичным жестом стоят нормы законодательства, санитарные правила и потенциальные штрафы. Разбираемся вместе с экспертом KP.RU, что говорит закон о такой практике и какие риски она в себе несет.

Главный документ, который регулирует эту сферу, — Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». В нем перечислены способы погребения: предание земле, огню или воде. Однако саму процедуру развеивания праха закон подробно не описывает. При этом он требует, чтобы обращение с останками было безопасным с санитарной точки зрения и не ущемляло права других людей.

«Федеральный закон „О погребении и похоронном деле“ предусматривает погребение путем предания земле, огню и воде. При этом кремация в законе связана с последующим захоронением урны с прахом. Отдельного порядка развеивания праха федеральный закон не устанавливает. Вместе с тем закон придает значение воле самого человека. Статья 5 предусматривает возможность заранее выразить пожелание относительно места погребения, обычаев и традиций, а также кремации. Закон требует, чтобы действия после смерти совершались в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если исполнению этого желания не препятствуют обстоятельства или требования законодательства. Поэтому желание человека о том, как его похоронить, имеет правовое значение», — рассказал изданию эксперт Алексей Иванов.

Есть и косвенные ориентиры, регламентирующие печальную традицию. По существующему ГОСТу развеивание праха на специально отведенной площадке кладбища прямо указано как одна из возможных услуг. Существуют даже крематории, которые оборудуют так называемые «поляны скорби» — это снижает юридические риски, поскольку место официально предназначено для проведения такой церемонии.

Какие есть ограничения

Желание самого умершего даже с точки зрения закона приоритетно. Если человек еще при жизни сказал, что хочет, чтобы его прах развеяли, родные могут это выполнить. Такое желание можно оформить письменно — например, в завещании или заверенном у нотариуса заявлении. Можно и устно, но тогда нужны свидетели, которые подтвердят слова. Если же такого желания не было, действия родственников теоретически могут расценить как нарушение статьи Уголовного кодекса — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Особенно вероятен такой исход, если между родными есть конфликт.

«За юридической стороной этого вопроса нельзя терять человеческую. Для близких исполнение последней воли может быть частью прощания с человеком — возможностью поступить так, как он сам хотел. Необязательно разделять такое решение, чтобы относиться к нему с уважением. При этом уважение к воле умершего не отменяет уважения к другим людям: при выборе места для развеивания праха необходимо учитывать права и законные интересы окружающих, а также обязательные санитарные и экологические требования», - отметил эксперт.

Развеивать прах недопустимо в местах общего пользования — в парках и скверах, на пляжах, возле памятников и мемориалов. Также этого нельзя делать в водоохранных зонах и на особо охраняемых природных территориях без предварительного согласования. Если речь идет о частном участке, потребуется разрешение его владельца. А при церемонии над водой — морем или рекой — стоит заранее уточнить, не действуют ли для этой акватории особые ограничения.

Если церемония все же проходит в море, лучше отойти от берега на достаточное расстояние. В таких ситуациях советуют брать биоразлагаемые урны из спрессованного песка или органических материалов. Они уходят на дно и за считанные часы растворяются в воде без остатка, не нанося вреда окружающей среде.

Требования нередко разнятся от региона к региону, а также зависят от конкретного крематория или кладбища. Именно поэтому, прежде чем что-то планировать, стоит заранее выяснить все условия в том учреждении, где проводилась кремация.

«В отдельных муниципальных образованиях могут действовать дополнительные правила, которые необходимо учитывать применительно к конкретному месту. Поэтому утверждать, что прах разрешено развеивать где угодно и без каких-либо условий, было бы неправильно. Но и считать развеивание нарушением закона только потому, что федеральный закон не выделяет его в отдельный способ погребения, я бы не стал», — пояснил Иванов.

Учитывая все возможные ограничения, обязательно сохраните справку о кремации: этот документ подтвердит происхождение праха и пригодится, если возникнут спорные моменты.

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