Россияне оказались среди погибших и раненых в результате стрельбы в Кракове

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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В числе жертв нападения есть граждане еще четырех иностранных государств.

Граждане России оказались среди погибших и пострадавших в результате стрельбы на Главной рыночной площади Кракова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.

«Среди погибших и раненых во вчерашнем теракте в Кракове есть граждане пяти государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии», — написала представитель ведомства на своей странице в социальной сети.

Накануне сообщалось об одном пострадавшем гражданине России. Мужчина получил ранения во время стрельбы на Главной площади и был доставлен в больницу.

Стрельба в Кракове произошла 7 ноября. Мужчина на автомобиле въехал на Рыночную площадь и открыл огонь по прохожим. В результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Еще не менее 15 человек получили ранения, среди них трое полицейских. Состояние некоторых пострадавших остается критическим.

Воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар сообщил, что 12 раненых по результатам медицинской сортировки отнесли к красной категории. Это означает, что их жизни угрожает опасность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом. После нападения мэр Кракова Лукаш Гибала объявил траур, который продлится до 11 ноября.

Позднее правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Польши.

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