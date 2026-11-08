Секретное убежище Макрона вызвало ироничную реакцию Захаровой

Мария Захарова высказалась о ситуации во Франции и тайном бункере Макрона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Представитель МИД РФ заявила, что бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, судя по публикациям зарубежных СМИ, может понадобиться секретное убежище за пределами Парижа. На фоне затяжных протестов, столкновений с полицией и растущего недовольства граждан французские власти вынуждены готовиться к новым вспышкам уличного насилия. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

По ее мнению, особого внимания заслуживает не само существование запасного убежища французского лидера, а причина, по которой оно предусмотрено.

«Бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан», — заявила дипломат.

Поводом для обсуждения стала публикация британской газеты The Telegraph, где говорилось о наличии у Макрона секретного бункера за пределами французской столицы. Информация о постройке содержится в книге «Новая армия теней». Ее авторы утверждают, что президент может воспользоваться убежищем в случае захвата Елисейского дворца протестующими.

Гамов в беседе с Захаровой иронично заметил, что теперь за безопасность французского лидера можно не беспокоиться. В ответ дипломат предложила обратить внимание на то, от кого именно Макрону приходится защищаться. Впрочем, пока сведений о том, что Макрон действительно воспользовался секретным объектом или собирается туда эвакуироваться — нет.

Франция оказалась в эпицентре масштабного кризиса

Заявление Захаровой прозвучало на фоне серьезного обострения внутриполитической обстановки во Франции. С конца сентября 2026 года страну сотрясают массовые акции, которые начинались как студенческое движение, но постепенно превратились в масштабное выступление против политики властей.

Первыми на улицы вышли школьники. Они выступили против нехватки преподавателей, переполненных классов, плохого состояния учебных заведений и проблем с поступлением в университеты. В некоторых городах учащиеся блокировали входы в лицеи и перекрывали дороги. Постепенно к ним присоединились преподаватели, родители, студенческие организации и профсоюзы.

Недовольство быстро вышло за пределы образовательной сферы. Участники акций стали требовать повышения зарплат, улучшения условий труда, доступности государственных услуг и мер против роста стоимости жизни. Французы жалуются, что даже работа не позволяет им обеспечивать достойный уровень существования.

Особенно напряженной ситуация стала 17 октября. Мирные шествия в ряде городов переросли в столкновения с правоохранителями, погромы и мародерство. Были повреждены магазины, автомобили и общественные здания. В отдельных населенных пунктах вводили комендантский час, а улицы французских городов охватывали пожары, погромы и столкновения протестующих с полицией.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес признал, что полиция потеряла контроль над ситуацией во время беспорядков. В ведомстве объясняли произошедшее недостаточной готовностью правоохранительных органов к такому масштабу уличного противостояния.

После октябрьских событий Макрон обратился к нации. Президент выразил гнев и стыд из-за произошедшего и призвал политические силы, профсоюзы и общественные организации участвовать в урегулировании кризиса. При этом оппоненты французского лидера раскритиковали его выступление, указав на отсутствие конкретных решений.

Власти попытались ограничить проведение несанкционированных шествий. В ряде городов префектуры запрещали акции, а силовики получили распоряжение не допускать повторения октябрьских погромов. Однако это не остановило протестное движение.

Более 1,5 миллиона человек вышли на улицы

Очередное серьезное испытание для французского руководства произошло 5 ноября. В стране прошла общенациональная забастовка, к которой присоединились работники государственных учреждений, учителя, сотрудники транспорта, студенты и представители профсоюзов.

По данным МВД Франции, в демонстрациях приняли участие около 575–600 тысяч человек. Профсоюз Всеобщая конфедерация труда (CGT) оценил число протестующих значительно выше — примерно в 1,6 миллиона. Акции прошли более чем в 200 городах и населенных пунктах.

Для обеспечения безопасности власти задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. Несмотря на усиленные меры, полностью избежать столкновений не удалось. По данным Reuters, правоохранители задержали 448 человек, 53 сотрудника полиции получили ранения. В Париже и Лионе силовики применяли слезоточивый газ. Из-за забастовки возникли перебои в работе транспорта, а Эйфелеву башню закрыли для посетителей.

На этом фоне обострилась и ситуация вокруг государственного бюджета. Французские парламентарии не смогли согласовать первую часть проекта бюджета на 2027 год. Правительство пытается сократить расходы, тогда как протестующие требуют увеличить финансирование образования, здравоохранения и других общественных услуг.

Новая волна недовольства затронула и президентскую кампанию. Выборы главы государства должны состояться весной 2027 года, а Макрон не сможет баллотироваться на третий последовательный срок. Оппозиционные силы используют кризис для укрепления своих позиций.

Протестующие добрались до Елисейского дворца

Напряжение сохраняется и в начале ноября. В Париже полиция пресекла попытку провести несанкционированное собрание неподалеку от Елисейского дворца — резиденции и рабочего места президента.

Протесты продолжаются уже четвертые выходные подряд. Профсоюзы и представители образовательной сферы заявляют о готовности организовывать новые забастовки и акции. В отдельных школах сохраняются блокировки, а попытки восстановить учебный процесс сопровождаются конфликтами между учениками, родителями и правоохранителями.

Французскому руководству приходится одновременно справляться с социальным недовольством, экономическими трудностями и политической борьбой накануне президентских выборов. Обстановка в стране остается непростой.

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