«Я ревела и винила себя»: Екатерина Шкуро рассказала о потере ребенка

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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26-летняя актриса призналась, что пять месяцев скрывала от близких пережитую трагедию.

Резидент Comedy Club Екатерина Шкуро пережила самопроизвольный выкидыш во время отдыха в Турции. Актриса уже воспитывает двоих детей вместе с хоккеистом Дмитрием Козловым и надеялась, что в семье появится третий ребенок. Однако долгожданная новость о беременности обернулась тяжелым эмоциональным потрясением. Известием артистка поделилась в своих соцсетях.

Шкуро рассказала, что все произошло в июле 2026 года, когда семья находилась в Турции на праздновании дня рождения дочери Авроры. У Екатерины началась задержка, после чего она сделала тест на беременность и увидела две полоски. Актриса была радостно уверена, что скоро станет мамой в третий раз.

Первые тревожные признаки появились за день до возвращения в Москву. У Екатерины начались выделения, хотя тесты продолжали показывать положительный результат. По возвращении домой она повторно проверила беременность, сдала анализ на ХГЧ, и первоначальные показатели соответствовали предполагаемому сроку.

Однако надежды на благополучное развитие беременности не оправдались. Врач объяснил актрисе, что у нее произошла биохимическая беременность — разновидность раннего самопроизвольного выкидыша. При таком состоянии эмбрион прекращает развиваться на самых ранних сроках, еще до того, как его можно обнаружить с помощью ультразвукового исследования.

Екатерина призналась, что случившееся стало для нее серьезным ударом. Она не сразу смогла принять произошедшее и долго пыталась справиться с переживаниями самостоятельно.

«Я ревела, не могла понять, как и что. Естественно, в этот момент эмоции берут верх и ты не можешь спокойно реагировать, начинаешь винить себя. В общем, это все я уже прожила и поняла, что, видимо, не время», — поделилась актриса.

По словам Шкуро, она не рассказывала о случившемся даже самым близким людям. Пять месяцев Екатерина хранила пережитое в тайне, поскольку ей требовалось время, чтобы осмыслить потерю и перестать возвращаться к болезненным мыслям. Только недавно артистка решилась опубликовать видео в своих социальных сетях, в котором рассказала о переживаниях и где запечатлены ее многочисленные тесты на беременность.

Актриса подчеркнула, что сейчас они с супругом стараются не зацикливаться на произошедшем и не торопить события. Пара отказалась от вредных привычек и решила внимательнее относиться к своему образу жизни. При этом Екатерина и Дмитрий не утратили надежды стать родителями в третий раз.

У Екатерины и Дмитрия уже есть двое детей — дочь Аврора и сын Амур. Супруги познакомились, когда им было по 20 лет. Изначально молодые люди не собирались жениться, однако беременность Екатерины изменила их планы. Вскоре пара узаконила отношения и начала строить семью.

История любви с Дмитрием Козловым

История отношений Екатерины и Дмитрия оказалась куда сложнее, чем может показаться со стороны. В начале 2026 года актриса призналась, что проблемы в браке возникли задолго до официального расставания. По ее словам, супруги долго пытались договориться, обсуждали накопившиеся претензии и искали способ сохранить семью, но постепенно поняли, что прежняя модель отношений больше не работает.

При этом Шкуро подчеркивала: причиной разрыва не стали измены, громкие скандалы или появление третьих лиц. Главными проблемами оказались накопившиеся разногласия и работа. Екатерина признавалась, что они с Дмитрием продолжали жить так, словно оставались беззаботными подростками-блогерами, хотя обстоятельства давно изменились.

Теперь на супругов были возложены обязанности по воспитанию двоих детей, заботе о двух собаках, ведению быта и работе над собственными проектами. Однако четкого распределения ответственности не хватало, из-за чего между ними накапливались недопонимание и обиды. В итоге пара решила разъехаться и на время прекратить попытки наладить совместную жизнь.

Как позднее объясняла Екатерина, эта пауза оказалась необходимой для обоих. Раздельное проживание помогло им переосмыслить отношения, разобраться в собственных ожиданиях, понять, чего каждый хочет от семейной жизни, и сделать так, чтобы дети не становились свидетелями скандалов.

Неожиданное продолжение эта история получила летом 2026 года. Екатерина опубликовала фотографии с обручальным кольцом, украшенным огромным бриллиантом, и сообщила о помолвке, не раскрывая имени избранника. Поклонники тут же принялись гадать, кто стал новым возлюбленным актрисы. Однако интрига продлилась недолго: вскоре выяснилось, что предложение руки и сердца Шкуро сделал ее бывший муж Дмитрий Козлов. Супруги решили не возвращаться к прежнему укладу, а дать своим отношениям второй шанс и начать семейную историю с чистого листа.

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