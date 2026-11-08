Солнце словно сорвалось с цепи: ученые сообщили о рекордной активности

Фото, видео: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS); 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобное явление наблюдали всего дважды за последние годы, а нынешний случай особенно удивил исследователей.

В течение субботы на Солнце зафиксировали 29 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Двадцать девять солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце вчера, 7 ноября, при определении суток по московскому времени. Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда как минимум с 2000 года. До этого ровно такое же число вспышек — 29 — было зарегистрировано 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года», — говорится в публикации.

Но нынешний случай оказался особенным. Все 29 вспышек произошли в одной группе солнечных пятен под номером 4566. Сейчас она находится практически в центре солнечного диска. В предыдущие разы рекорд складывался благодаря активности сразу нескольких групп пятен.

При этом поводов ожидать особенно мощных взрывов пока нет. Большинство вспышек относились к категориям C и M. Как объяснили специалисты, когда Солнце производит много вспышек подряд, у него остается меньше времени на накопление энергии для одного действительно мощного взрыва.

Интересно, что все три случая с рекордными 29 вспышками произошли уже в нынешнем солнечном цикле, который начался в 2020 году. В предыдущие два цикла, напротив, Солнце чаще проявляло себя мощными одиночными взрывами.

«С 2020 года на Солнце не было ни одной вспышки уровня X10 и выше», — говорится в публикации.

Есть и интересная особенность подсчетов: результат зависит от часового пояса. Например, 5 мая 2022 года по московскому времени ученые насчитали 29 вспышек, а по всемирному — уже 32.

Что такое солнечная вспышка и почему она происходит?

Солнце — огромный раскаленный шар, в котором постоянно меняются магнитные поля. Иногда они резко перестраиваются, из-за чего высвобождается большое количество энергии. Так возникают солнечные вспышки.

Их можно увидеть как яркие вспышки света на поверхности звезды. Иногда такие события сопровождаются выбросами горячей плазмы. Если облако солнечного вещества направляется к Земле, последствия могут почувствовать и на нашей планете.

Вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Самые слабые относятся к классам A и B, более сильные — к C и M. Наиболее мощными считаются вспышки класса X.

Солнечная активность меняется примерно раз в 11 лет. В периоды ее максимума на звезде становится больше пятен и вспышек. Очередной максимум пришелся на 2025–2026 годы.

Чем солнечные вспышки опасны для Земли?

Сама по себе вспышка не означает, что на Земле обязательно начнется магнитная буря. Многое зависит от того, сопровождается ли она выбросом плазмы и направлено ли облако солнечного вещества в сторону нашей планеты.

Если оно достигает Земли, то может вызвать возмущения магнитного поля — геомагнитную бурю. В такие периоды возможны перебои в радиосвязи, а также нарушения в работе спутников и навигационных систем.

Впрочем, у этого явления есть и красивая сторона. Во время сильных магнитных бурь можно увидеть северное сияние даже в тех регионах, где оно обычно не появляется. Например, в октябре 2024 года необычное природное явление наблюдали жители средней полосы и юга России.

Известен и более серьезный случай. В 1859 году мощный солнечный шторм привел к сбоям в работе телеграфных систем в Европе и Северной Америке.

Влияют ли вспышки на самочувствие человека?

Многие люди связывают магнитные бури с головной болью, слабостью, бессонницей и перепадами давления. Однако ученые пока не пришли к единому мнению о том, как именно геомагнитные возмущения влияют на организм.

Убедительных доказательств того, что солнечные вспышки напрямую вызывают подобные симптомы, нет. При этом некоторые врачи отмечают, что люди, чувствительные к изменениям погоды, могут замечать ухудшение самочувствия во время геомагнитной активности.

Тем, кто замечает такую связь, рекомендуют следить за давлением, высыпаться и не перегружать организм. При этом важно не списывать постоянное недомогание только на магнитные бури.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.