Врачи оказались бессильны: дочь раскрыла правду о последних днях Федосеевой-Шукшиной

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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За жизнь артистки боролись до последнего.

Актриса Ольга Шукшина рассказала о последних днях народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая умерла вечером 6 ноября 2026 года на 89-м году жизни. Дочь практически не отходила от мамы во время госпитализации. Тяжелыми воспоминаниями она поделилась в беседе с KP.RU.

Врачи делали, все, что могли

Лидия Николаевна лежала в 24-й городской больнице Москвы с 11 октября — врачи делали все возможное, чтобы спасти ее. К лечению даже подключили медиков из НИИ имени Склифосовского. Они изучили состояние пациентки, согласились с назначенным лечением и дали дополнительные рекомендации.

«Врачи делали все возможное и даже больше в ее ситуации<…> Я очень благодарна всем, маму действительно спасали. Просто есть ситуации и состояния, когда медики бессильны», — сказала Ольга.

У Федосеевой-Шукшиной было несколько хронических заболеваний, которые критически осложняли ее состояние. Как рассказала ее дочь, актрису даже подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы облегчить дыхание.

Состояние Лидии Николаевны постоянно колебалось — редкие периоды улучшения сменялись кризисными состояниями, но иногда она приходила в сознание. Родные до последнего надеялись, что Лидия Николаевна выйдет из этой схватки победительницей, как выходила до сих пор, но в этот раз судьба оказалась сильнее.

Врачам ничего не оставалось, как присвоить пациентке паллиативный статус — с этого момента они могли лишь максимально поддерживать ее самочувствие в норме, но перспектива исцеления была уже скептической. Семья обсуждала уход за больной — решали, перевести ли ее в больницу в Коммунарке или установить дома портативный аппарат для ИВЛ.

Увы, ничего из этого Федосеевой-Шукшиной уже не понадобилось — 6 ноября около 21:00 великая артистка покинула этот мир так же, как в далеком 1974 году ее муж и любовь всей жизни — заслуженный деятель искусств РСФСР Василий Шукшин. Великий писатель тоже умер от сердечного недуга, но его смерть стала скоропостижной и неожиданной для всех.

Тяжелая потеря для российской культуры

Теперь семья решает более тяжелые вопросы — об организации похорон. По словам Ольги, Лидию, скорее всего, похоронят рядом с ее мужем на Новодевичьем кладбище.

Когда стало известно о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной, это стало шоком для всех, кто знал, любил ее и когда-либо работал с ней. Коллеги и друзья вспоминают ее и как талантливую актрису, и как удивительно теплого и отзывчивого человека, которому пришлось пережить немало боли и тяжких испытаний.

Одной из первых о Лидии Николаевне высказалась заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. Она отметила, что судьба актрисы складывалась непросто — в ее жизни было много семейных переживаний и драм. Несмотря на это, Федосеева-Шукшина всегда оставалась сильной и пыталась жить по совести — так, как подсказывало ей сердце.

«Жизнь у нее была нелегкой. И проблем в семье, в личной жизни было немало. Но она как-то очень достойно позволяла себе жить так, как она считает правильным», — поделилась Проклова.

Народный артист России Дмитрий Харатьян тоже выразил глубокие соболезнования и назвал случившееся болезненной утратой для отечественной культуры. Заслуженная артистка России Галина Бокашевская подчеркнула, что публика воспринимала Федосееву-Шукшину, как родного человека — не как недосягаемую звезду, а будто бы соседку, сестру или близкую родственницу.

От блокадного детства до всероссийской славы

Лидия Николаевна родилась в Ленинграде в 1938 году. Ее детство пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны: будущая артистка пережила блокаду. В Москву она приехала, чтобы поступить во ВГИК, где училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Настоящую славу талантливой актрисе принесли картины, в которых она снималась вместе с Василием Шукшиным. Их знакомство произошло во время работы над фильмом «Какое оно, море?» в 1964 году. Вскоре между артистами вспыхнула глубокая, сильная и искренняя любовь. Момент признания был трогательным, будто это тоже сцена из кино — Лидия объяснилась с будущим супругом прямо в поезде под стук колес, причем на языке жестов.

Именно рядом с Василием Макаровичем раскрылся особенный актерский талант Лидии. В «Калине красной» она сыграла Любу Байкалову — женщину, которая умеет любить, ждать и прощать. Этот образ стал одним из самых узнаваемых в ее карьере.

Смерть мужа в 1974 году стала для актрисы страшным потрясением. После трагедии она сохранила двойную фамилию и продолжила заниматься творчеством, самостоятельно воспитывать дочерей и оберегать наследие супруга.

Всего за свою карьеру артистка снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Даже в последние годы, несмотря на проблемы со здоровьем и памятью, она старалась сохранять оптимизм и интерес к жизни.

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