Умерла в 99 лет, но покоя не обрела: почему семье не дают похоронить бабушку

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Родственники заранее подготовили место рядом с могилой ее супруга, но администрация кладбища отказала в разрешении на захоронение.

Родственники 99-летней женщины, скончавшейся 1 ноября, не могут организовать ее похороны из-за отказа администрации Марковского кладбища выдать необходимые документы. Семья уже потратила 140 тысяч рублей на ритуальные услуги, однако церемония прощания оказалась под угрозой срыва. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Галина К. ушла из жизни в возрасте 99 лет. Близкие планировали похоронить ее рядом с супругом, для чего на кладбище заранее подготовили место.

Однако после получения документов о смерти родственники столкнулись с неожиданным препятствием. По словам зятя покойной, представители администрации заявили, что провести захоронение в воскресенье невозможно, поскольку кладбище в этот день не работает. При этом организовать погребение днем раньше семье также не разрешили.

К моменту возникновения проблемы родственники уже оплатили необходимые услуги на сумму 140 тысяч рублей. Они арендовали зал для прощания, заказали поминальный обед и пригласили близких, часть которых специально приехала из других регионов. Теперь семья опасается, что проводить женщину в последний путь не удастся даже на девятый день после ее смерти.

Как выяснилось, сложности с оформлением захоронений на Марковском кладбище, по словам представителей ритуальной сферы, возникают уже около полугода. Сотрудница ритуального бюро утверждает, что выдача разрешений может затягиваться для семей, которые обращаются в определенные похоронные службы. При этом официального подтверждения возможной избирательности в работе администрации пока нет. Представительница бюро намерена обратиться в прокуратуру, чтобы добиться проверки обстоятельств происходящего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похожем конфликте на кладбище в Ленинградской области. Родственники умершей женщины столкнулись с препятствиями при организации погребения после того, как выбрали одну из ритуальных компаний. По словам сестры покойной, представители другой организации мешали проведению похорон.

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