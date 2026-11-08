Беременная звезда «Папиных дочек» устроила пикантную фотосессию

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса, известная по роли Маши Васнецовой, снялась в нижнем белье.

Ждущая скорого рождения дочери актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», устроила чувственную фотосессию в открытом наряде и нижнем белье. Кадры она опубликовала на своей странице в Telegram.

«Спасибо Всем и Каждому за Ваши самые нежные слова в моменте! Мы обнимаем Всех и Каждого всей Семьей», — написала она.

На фото Карпович одета в белый кардиган и юбку. Друзья и коллеги завалили публикацию восторженными комментариями о красоте будущей мамы.

Фото: Telegram/Мирослава Карпович/m1r0slavakarpovich

Рождения «маминой дочки» семья ждет во всеоружии. В сентябре 2026 года Карпович опубликовала новые кадры из автосалона, на которых уже был хорошо виден ее округлившийся живот — вместе с супругом, предпринимателем Евгением Рагулиным, она приехала выбирать семейный автомобиль.

Этот дом на колесах обошелся семье примерно в 7,5 миллиона рублей — там можно с комфортом поспать и даже превратить машину в камерный массажный салон. Кроме того, внутри есть техника, чтобы разогревать еду. Особенно это удобно во время гастролей, а учитывая положение Карпович, такое авто и вовсе незаменимо.

«У нас скоро прибавление в семье», — поделилась актриса.

Слухи о беременности Карпович появились практически сразу после ее свадьбы.

В июне 2026 года звезда вышла замуж за коммерсанта Евгения Рагулина. Мужчина младше артистки на 11 лет. Пара предпочла не устраивать пышной свадьбы и отметила регистрацию брака в кругу самых близких.

Обожглась об первый опыт: мимолетный роман с Прилучным и травля в сети

Самой громкой и скандальной историей в личной жизни Карпович стали отношения с актером Павлом Прилучным — звезду «Папиных дочек» даже обвиняли в том, что она якобы увела чужого мужа.

Интрига разгорелась летом 2020 года — Карпович стали замечать в компании Прилучного, который незадолго до этого расстался с актрисой Агатой Муцениеце. Мирославу быстро записали в разлучницы, а ряд СМИ распространил информацию о том, что их роман начался еще до развода актера.

Карпович пришлось столкнуться с волной критики и даже оскорблений в интернете. Сама она предпочла публично не обсуждать отношения с Прилучным и лишь однажды твердо и четко заявила, что ее совесть чиста и чужих мужей она никогда не уводила.

В июле 2020 года Карпович отправилась вместе с Прилучным и его детьми в Крым — позже появились разговоры, что актеры даже начали жить вместе. Увы, этот загадочный роман кончился в феврале 2022 года. Карпович поехала отдыхать без возлюбленного, а Прилучный вскоре публично назвал себя холостяком.

Больше никаких актеров: новым избранником стал непубличный бизнесмен из Молдавии

После расставания с Прилучным Карпович не спешила откровенничать о новостях на личном фронте. Лишь в январе 2023 года она рассказала, что отмечает праздники с новым любимым мужчиной и его семьей. Личность его она предпочла не раскрывать, но отметила, что избранник не имеет отношения к шоубизу.

Осенью 2025 года внимательные фанаты заметили на безымянном пальце Мирославы шикарное кольцо с бриллиантом и заподозрили скорую помолвку. Артистка ничего не отрицала, но продолжала держать имя своего суженого в секрете.

Лишь в июне 2026 года Карпович наконец поделилась свадебными фотографиями. Актриса сообщила, что вышла замуж. При этом она еще раз напомнила фанатам, что ее супруг не артист, чтобы те не гадали, с кем же из коллег по экрану она могла сойтись.

Позже выяснилось, что избранником 40-летней звезды стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин. Как писал StarHit, мужчина родом из Молдавии, а в России построил карьеру от менеджера по продажам до генерального директора компании.

Постоянные оговорки Карпович о том, что ее благоверный — не актер, неслучайны. До этого актрисе то и дело приписывали отношения с коллегами по съемочной площадке и сцене — в частности, поклонники подозревали ее в романе с Филиппом Бледным, который сыграл студента-ботаника Веника в том же сериале. Карпович же объясняла, что их связывает исключительно дружба. Позже артистку также пытались уличить в отношениях с певцом Егором Кридом и актером Аристархом Венесом. Сама Карпович не раз подчеркивала, что отношения с коллегами по профессии ее не интересуют.

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