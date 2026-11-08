Умер Анатолий Калмыков, советский и российский актер

Фото: Кадр из сериала «Настенька», 2023 г.

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О его смерти сообщил режиссер Сергей Рублев.

Умер советский и российский актер Анатолий Калмыков. Об этом сообщил российский актер и режиссер Сергей Рублев, который работал с Калмыковым над спектаклем «Мастер и Маргарита».

«Сегодня с большим прискорбием узнал, что 31 октября от нас ушел замечательный человек и артист, мой партнер по постановке «Мастер и Маргарита», — написал он в соцсети.

Рублев вспомнил, что покойный был выходцем из цирковой профессии — в 1972 году тот окончил отделение клоунады Циркового училища, а спустя десять лет получил второе высшее образование — режиссерское, в ГИТИСе.

«Удивительный и талантливый юмористический человек», — так отозвался о нем Рублев.

Калмыков был хорошо известен публике еще в 1970–1980-х годах. Он выступал на цирковой арене и эстраде, поражая зрителей акробатическими трюками. Также много гастролировал, в том числе за границей.

В 1980–1990-х годах Калмыков трудился в «Москонцерте», а затем перешел на работу по свободным контрактам. Зрители могли видеть его не только на сцене, но и в рекламе.

В кино Калмыков пришел в 1969 году, начав с работы каскадера — в фильме «Адъютант его превосходительства» он выполнял трюки вместо народного артиста СССР Юрия Соломина. Также в масштабной картине «Освобождение» Калмыков дублировал сразу нескольких персонажей, а в ленте «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» исполнял самые опасные эпизоды за главных актеров.

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