«Нажрусь и умру»: Анита Цой рассказала, чем накормит семью на Новый год

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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На столе певицы окажутся как привычные, так и экзотические блюда.

На новогоднем столе в семье народной артистки РФ Аниты Цой корейская острая капуста кимчи в этом году выступит против традиционного салата оливье. Об этом она рассказала 5-tv.ru на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Кремлевского дворца.

«Кимчи обязательно мы поставим на стол в противовес, естественно, оливье, сделаем корейские пампушки, их называют пигоди. Это такие очень вкусные пирожки с мясом на пару», — рассказала Цой.

По словам артистки, пигоди традиционно олицетворяют, успех, прибыль и здоровье семьи. Помимо них на столе появится корейский рисовый хлеб, называемый тток. Есть в списке и привычные новогодние и рождественские лакомства — гусь в духовке и, конечно, мандарины.

Еще одна неожиданная кулинарная привычка семьи Цой — зимние шашлыки. По ее словам, зимой готовить мясо на мангале очень весело — когда пышущее жаром и исходящее паром мясо с мороза заносят в дом, это дарит особую атмосферу.

При этом певица призвала соотечественников не объедаться до отвала.

«Надо просто расслабиться. Не надо так, что все, одна ночь, я сейчас нажрусь и умру. Обычно мы же нормально едим, вкусненького по чуть-чуть попробовать, и все будет очень круто», — объяснила Цой.

Анита Цой ценит корейские традиции не только в кулинарии, но и в общем укладе жизни — ранее она рассказала 5-tv.ru о том, как ее впечатлил увиденный в Южной Корее парк-кладбище. Несмотря на то, что это одно из самых дорогостоящих мест погребения в стране, оно устроено очень просто. Памятников там нет, вместо них — деревья и кусты с табличками.

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