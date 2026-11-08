Ушли из дома и исчезли: в Чите пропали женщина и ее четырехлетняя дочь

Мать и ее четырехлетняя дочь пропали в Чите

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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39-летняя Анастасия Чубарова и маленькая Алина перестали выходить на связь после ухода из квартиры в 9-м микрорайоне.

В Чите разыскивают 39-летнюю женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые пропали 4 ноября. Анастасия Чубарова вместе с маленькой Алиной вышла из дома в 9-м микрорайоне города, после чего связь с ними оборвалась.

Местонахождение матери и ребенка остается неизвестным. Обстоятельства их исчезновения пока не установлены.

Фото: Поисковый отряд имени Кости Долгова

Согласно ориентировке, рост Анастасии составляет 165–170 сантиметров. Женщина худощавого телосложения, у нее серые глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения на ней были темный вязаный капор, светлая демисезонная куртка, синие джинсы и темные ботинки. Приметы четырехлетней Алины: рост 105–110 сантиметров, карие глаза и темно-русые волосы до плеч.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Анастасии Чубаровой и ее дочери, просят передать информацию правоохранительным органам по номеру 112.

Ранее 5-tv.ru сообщал об исчезновении матери и пятилетней дочери в Красноярском крае. Женщина вместе с ребенком ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Спустя несколько дней девочку обнаружили на одной из улиц города без признаков жизни. Причину смерти ребенка устанавливают специалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза. На момент публикации местонахождение матери оставалось неизвестным, ее поиски продолжались.

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