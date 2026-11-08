Бочкарева стала «третьей лишней»: в суде неожиданно вскрылась правда о муже актрисы

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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В брачной истории звезды сериала «Счастливы вместе» окончательно поставлена точка.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева официально развелась с бизнесменом Романом Гавриловым, только в зале суда узнав, что у него есть другая семья. Об этом адвокат артистки Маргарита Гаврилова рассказала в эфире передачи на федеральном канале.

До конца не верила в разрыв: как Бочкарева пыталась спасти брак

Мировой суд расторг брак Бочкаревой и Гаврилова 7 ноября 2026 года. Для актрисы расставание стало шоком — она до последнего верила, что семью еще можно сохранить.

Инициатором развода стал муж — еще в конце сентября Роман подал иск и заявил, что они с Натальей не живут вместе с декабря 2025 года. Она пыталась удержать супруга и верила, что у них просто временные трудности, но на заседании суда ее иллюзии окончательно развеялись — прозвучали неоднозначные намеки на то, что у Гаврилова новая семья.

«Это представитель супруга сказал. Из контекста было понятно, что есть какие-то другие отношения. Но прямого упоминания об этом не было», — пояснила юрист.

При этом «звоночки» были задолго до разрыва — еще за полгода Роман прислал супруге на подпись брачный договор. Условия документа Наталью не устроили, и она отказалась, при этом не задумавшись о том, почему Гаврилов вообще решил оформить этот документ, если прежде они обходились без подобных формальностей.

Сейчас Бочкарева вместе с тремя детьми живет в съемном доме. Гаврилов продолжает общаться с младшим сыном и участвовать в его воспитании, а также платит за жилье.

С глаз долой, из сердца вон: Наталья не намерена навязываться и хочет решить все мирно

Несмотря на душевное потрясение Наталья смирилась и решила, что не будет добиваться восстановления брака. Она проявила гордость и отказалась навязывать свою волю тому, кто сам ее отверг. Тем не менее, впереди еще несколько юридических вопросов, самый важный из которых — будущее трехлетнего сына Александра. Адвокаты Бочкаревой намерены добиваться определения места жительства ребенка с матерью и взыскания алиментов с отца.

После этого грядет раздел совместного имущества, который тоже обещает быть непростым. Сама Бочкарева, по словам защитницы, не настроена на скандалы и месть, а хочет уладить все мирно.

«Наталья не хочет никому мстить, она очень плохо себя в этой связи чувствует, она хочет, чтобы все прошло максимально интеллигентно, спокойно, без скандалов», — сказала Гаврилова.

Непубличная жизнь с мужем-бизнесменом: как развивались отношения Натальи и Романа

Гаврилова и Бочкарева поженилась около 2020 года, обвенчались по православному обычаю. Отношения они не афишировали — Роман ведет непубличный образ жизни. Наталья отнеслась к этому с уважением и публиковала совместные фото лишь пару раз в год, только по особым поводам. В 2023 году у них родился сын — о беременности пара также публично не сообщала, так что для фанатов Натальи она стала сюрпризом.

Суды за алименты с прошлым мужем

Опыт тяжб с экс-супругами о деньгах у Натальи уже есть. С прошлым мужем, адвокатом Николаем Борисовым у Бочкаревой были споры о выплатах алиментов сыну и дочери. Суд тянулся с 2024 года, когда актриса впервые подала иск, чтобы взыскать с бывшего мужа деньги за предыдущие три года.

В 2025 году останкинский суд Москвы отказал актрисе в иске. Сами разбирательства прошли достаточно сумбурно — Наталья дважды попросту не пришла на заседание, хотя ее вызывали в суд повторно. При этом она не просила рассмотреть дело без ее присутствия.

Борисов решил, что раз Наталье не интересно, то ему и подавно, и тоже не стал добиваться рассмотрения иска по существу, отказавшись комментировать происходящее. В итоге суд принял решение не удовлетворять иск Бочкаревой.

Наталья и Николай поженились в 2007 году, однако спустя семь лет их брак распался. У пары двое детей — сын Иван и дочь Мария. Как рассказывала сама актриса, причиной расставания стали разногласия из-за ее работы. Мужу не нравилось, что жена много времени проводит на гастролях и репетициях.

После развода бывшие супруги какое-то время вместе воспитывали детей, но потом Борисов якобы перестал помогать деньгами и общаться с сыном и дочерью.

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