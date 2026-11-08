Ртутный против электронного: поставлена точка в споре, какой градусник точнее

Фото: 5-tv.ru

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Роскачество проверило 20 термометров и обнаружило, что три из них непригодны для медицинского использования. При этом даже исправные приборы могут показывать разную температуру.

Старый ртутный градусник показывает 38,2, а новый электронный — всего 37,5. Какому верить? Подобная ситуация знакома многим: стоит заболеть кому-то из домашних, как начинается спор о том, какой термометр точнее. Одни доверяют исключительно проверенным стеклянным приборам, другие предпочитают безопасные электронные модели.

Роскачество решило проверить, кто прав, и результаты оказались неожиданными: некоторые современные термометры действительно нельзя использовать для измерения температуры. Но дело не только в технологии. Даже самый точный прибор может показать неправильные цифры, если допустить одну распространенную ошибку.

Старый градусник оказался точнее? Что выяснило Роскачество

В советское время выбор был простым: практически в каждой домашней аптечке лежал стеклянный ртутный градусник. Его нужно было встряхнуть, осторожно поместить под мышку и подождать несколько минут. Прибор не требовал батареек, не пищал и мог служить десятилетиями. Неудивительно, что многие до сих пор считают его эталоном точности, а современные электронные модели воспринимают с подозрением.

Но насколько оправданно такое недоверие? Чтобы разобраться, Роскачество провело исследование медицинских термометров, результаты которого опубликовало 5 ноября 2026 года. Специалисты протестировали 20 приборов разных торговых марок, приобретенных в интернет-аптеках и на маркетплейсах. Среди них были электронные, инфракрасные, ртутные и безртутные модели. Проверяли точность измерений, наличие необходимых документов и соответствие обязательным требованиям.

Итоги заставляют внимательнее присмотреться к домашней аптечке. Из 20 исследованных приборов семь не соответствовали обязательным требованиям, а три были признаны непригодными для медицинского использования. Еще у некоторых моделей обнаружили нарушения, связанные с регистрацией и маркировкой.

А что же ртутный градусник? Единственный стеклянный ртутный термометр, участвовавший в испытаниях, успешно прошел проверку. Он подтвердил заявленную точность и соответствие установленным требованиям.

На первый взгляд получается, что сторонники старых градусников были правы. Но делать такой вывод обо всех приборах нельзя. В исследовании участвовал всего один ртутный образец, поэтому результаты не доказывают превосходства всей категории над электронными моделями. Более того, качественные цифровые термометры тоже продемонстрировали высокую точность.

Главный вывод проверки другой: важнее не то, ртутный градусник или электронный, а насколько качественно изготовлен конкретный прибор и правильно ли им пользуются.

Почему электронный градусник показывает 36,6, а ртутный — 37,2

Представьте, что у ребенка горячий лоб и слабость. Родители достают электронный градусник, измеряют температуру под мышкой и слышат звуковой сигнал. На экране появляется 36,8. Но ощущения подсказывают, что температура выше. Тогда в ход идет старый стеклянный термометр, который через несколько минут показывает 37,5. Разница почти в целый градус! Возникает закономерный вопрос: неужели современный прибор обманывает?

Не обязательно. Дело может быть в способе измерения. Электронные термометры отличаются по алгоритмам работы. Некоторые модели подают звуковой сигнал, когда достигнута расчетная температура, другие — когда выполнены условия, предусмотренные производителем. При этом измерение под мышкой требует особенно плотного контакта наконечника с кожей. Если датчик сместился или рука была прижата недостаточно крепко, результат может оказаться ниже фактического.

Роскачество еще в разъяснениях о разных типах градусников обращало внимание, что после сигнала некоторые электронные модели полезно подержать под мышкой дольше. Но универсального правила «добавить две минуты» не существует: все зависит от устройства и его инструкции. Если производитель указывает конкретную продолжительность измерения, ориентироваться нужно именно на нее.

Есть и другой нюанс. Температура под правой и левой мышкой может различаться. Влияют положение датчика, влажность кожи и плотность прилегания прибора. Поэтому сравнивать два термометра, которыми измеряли температуру в разных местах и в разное время, не совсем корректно.

Не стоит забывать и о батарейках. Если элемент питания разряжается, прибор может работать нестабильно. А у старого стеклянного градусника бывают свои проблемы: повреждения, плохо различимая шкала или неправильное встряхивание перед использованием.

Поэтому расхождение показаний не всегда означает, что один термометр исправен, а другой сломан. Сначала необходимо убедиться, что оба используются правильно.

Безртутный, электронный или инфракрасный: какой лучше держать дома

Стеклянные безртутные градусники внешне очень похожи на привычные ртутные. Только вместо опасного металла внутри находится другой термометрический материал, например сплав галлия, индия и олова. Такие приборы не требуют батареек и способны обеспечивать высокую точность. Но их тоже можно разбить, а столбик жидкости иногда бывает трудно стряхнуть.

Роскачество установило, что качественные ртутные и безртутные термометры могут иметь одинаковую допустимую погрешность — всего 0,1 градуса. Однако два из трех проверенных стеклянных безртутных образцов не прошли испытания по обязательным метрологическим требованиям. Это не значит, что все такие градусники плохие, но выбирать их исключительно по внешнему сходству со старым ртутным прибором не стоит.

Электронные контактные термометры удобны тем, что не содержат ртути, обычно быстро измеряют температуру и показывают результат крупными цифрами. Они особенно практичны в семьях с детьми. В испытании Роскачества несколько таких моделей подтвердили заявленные характеристики, поэтому представление о том, что любой электронный градусник обязательно занижает температуру, не соответствует результатам проверки.

Инфракрасные устройства тоже имеют свои преимущества. Они позволяют быстро измерять температуру на лбу или в ухе, в зависимости от конструкции. Это удобно, когда человек плохо переносит длительную процедуру. Однако инфракрасные приборы чувствительны к условиям измерения. Например, влажная кожа лба, загрязненный датчик или неправильное расстояние могут влиять на результат.

Самым важным здесь становится назначение устройства. Медицинский инфракрасный термометр и обычный пирометр для измерения температуры поверхностей — не одно и то же. Поэтому покупать прибор только потому, что он бесконтактный и выглядит современно, не следует.

Для домашней аптечки подойдет качественный зарегистрированный электронный контактный термометр, соответствующий необходимым требованиям. Если же в семье уже есть исправный стеклянный градусник, его точность не становится хуже только из-за возраста конструкции. Однако с ртутным прибором связан дополнительный риск — возможность разбить его и загрязнить помещение ртутью.

Пять ошибок при измерении температуры, из-за которых градусник «врет»

Даже надежный термометр не исправит ошибок человека, который им пользуется. Особенно часто проблемы возникают при измерении температуры под мышкой — привычном для большинства россиян способе.

Первая ошибка — измерять температуру сразу после физической нагрузки. Если человек только что активно двигался, долго находился в жарком помещении или был укутан в одеяло, результат может оказаться временно повышенным. Лучше дать организму немного времени на восстановление обычного состояния, если нет необходимости в срочной медицинской оценке.

Если человек только что активно двигался, долго находился в жарком помещении или был укутан в одеяло, результат может оказаться временно повышенным. Лучше дать организму немного времени на восстановление обычного состояния, если нет необходимости в срочной медицинской оценке. Вторая — помещать градусник на влажную кожу. Пот и неплотный контакт наконечника с телом способны влиять на показания. Перед измерением подмышечная впадина должна быть сухой, а датчик следует разместить правильно и плотно прижать рукой к туловищу.

Пот и неплотный контакт наконечника с телом способны влиять на показания. Перед измерением подмышечная впадина должна быть сухой, а датчик следует разместить правильно и плотно прижать рукой к туловищу. Третья — слишком рано заканчивать измерение. Это особенно актуально для устройств, инструкция которых предусматривает дополнительное время при подмышечном способе. Звуковой сигнал не у всех моделей означает одно и то же. Поэтому нужно заранее прочитать рекомендации производителя.

Это особенно актуально для устройств, инструкция которых предусматривает дополнительное время при подмышечном способе. Звуковой сигнал не у всех моделей означает одно и то же. Поэтому нужно заранее прочитать рекомендации производителя. Четвертая — постоянно менять место измерения. Температура во рту, под мышкой, в прямой кишке и в ухе может различаться. Сравнивать такие показания как полностью равнозначные неправильно. Если необходимо наблюдать за динамикой температуры, полезно пользоваться одним и тем же способом и исправным прибором.

Температура во рту, под мышкой, в прямой кишке и в ухе может различаться. Сравнивать такие показания как полностью равнозначные неправильно. Если необходимо наблюдать за динамикой температуры, полезно пользоваться одним и тем же способом и исправным прибором. Пятая — не проверять состояние градусника. Загрязненный датчик инфракрасной модели, разряженная батарейка, поврежденный корпус или отсутствие необходимых документов могут поставить точность под сомнение. Если термометр регулярно выдает подозрительные результаты, стоит проверить его исправность или заменить.

Отдельной осторожности требует измерение температуры у маленьких детей. Британская Национальная служба здравоохранения рекомендует использовать цифровой термометр под мышкой у детей младше пяти лет, придерживая руку ребенка до завершения процедуры согласно инструкции. При этом самочувствие малыша всегда важнее попыток добиться абсолютно одинаковых цифр при повторных измерениях.

Как понять, что градуснику можно доверять еще до покупки

Проверка Роскачества показала еще одну важную проблему: далеко не все товары, которые продаются как медицинские термометры, имеют необходимые документы. Из 20 проверенных моделей у четырех отсутствовали регистрационные удостоверения Росздравнадзора. У одного товара обнаружили признаки контрафакта: в карточке использовали регистрационный номер, не относящийся к этому изделию.

Поэтому перед покупкой полезно проверить точное название и модель прибора, наличие регистрационного удостоверения медицинского изделия, сведения о поверке и инструкцию на русском языке. Сделать это можно с помощью официального реестра Росздравнадзора и документов производителя. Особенно внимательно стоит относиться к неизвестным моделям на маркетплейсах, которые обещают профессиональную точность за подозрительно низкую цену.

К слову, более высокая стоимость сама по себе не гарантирует лучший результат. В испытаниях успешно проявили себя устройства разных типов и ценовых категорий. А значит, переплачивать исключительно за красивый экран, необычный дизайн или дополнительные функции необязательно.

Наконец, важно помнить о безопасности. Если в доме разбился ртутный градусник, нельзя собирать ртуть пылесосом или подметать веником. Это способно раздробить капли и усилить распространение загрязнения. Детей и животных необходимо вывести из помещения, ограничить доступ к месту происшествия и действовать по рекомендациям специалистов по обращению с ртутью.

Так какой градусник все-таки точнее?

Исследование Роскачества не выявило универсального победителя, которому можно безоговорочно доверять в любых обстоятельствах. Единственный проверенный ртутный прибор успешно подтвердил точность, но качественные электронные и безртутные модели тоже справились с испытаниями. Проблемы возникли у отдельных устройств, причем не всегда из-за самой технологии: некоторые не имели необходимых документов или не отвечали метрологическим требованиям.

Выбирать термометр стоит исходя из того, кому и как часто предстоит измерять температуру. Для семьи с маленькими детьми практичнее безопасная электронная модель, для быстрого бесконтактного измерения подойдет соответствующий медицинский инфракрасный прибор. А если в домашней аптечке остался ртутный градусник, важно учитывать не только его точность, но и опасность повреждения.

И главное: градусник показывает цифры, но не ставит диагноз. Если человек чувствует себя плохо, а температура выглядит нормальной, это не повод игнорировать симптомы. И наоборот, небольшие различия между показаниями двух приборов далеко не всегда говорят о неисправности одного из них. Гораздо полезнее правильно измерить температуру и оценивать результат вместе с общим состоянием человека.

Получается, старый спор между сторонниками ртутных и электронных градусников решается довольно просто: точнее не тот прибор, который привычнее или дороже, а тот, который прошел проверку и используется по инструкции.

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