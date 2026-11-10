Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Контроль поражения целей и корректировку огня осуществляет расчет войск беспилотных систем.

Военнослужащие 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» поражают пункты управления БПЛА, огневые точки и живую силу ВСУ 122-миллиметровыми снарядами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчет буксируемой гаубицы Д-30 работает на Днепропетровском направлении в интересах штурмовых подразделений. Артиллеристы также срывают попытки ротации украинских формирований на линии боевого соприкосновения.

Координаты целей расчет получает от операторов беспилотных систем. После этого военнослужащие выдвигаются на огневую позицию, наводят орудие и наносят удар.

Огонь ведется с закрытых позиций как по переднему краю, так и по объектам в глубине обороны противника. Разведывательные дроны в режиме реального времени корректируют стрельбу.

По данным ведомства, это позволяет точнее поражать обнаруженные цели и сокращать количество необходимых выстрелов.

После выполнения задачи артиллеристы маскируют гаубицу, чтобы затруднить ее обнаружение и снизить риск ответного огня.

В Минобороны отметили, что работа расчетов Д-30 обеспечивает своевременную поддержку штурмовых групп и способствует продвижению российских подразделений на этом направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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