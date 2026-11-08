Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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По данным международных опросов и отчетов, кошка живет в 59% российских домохозяйств — это абсолютный рекорд среди всех стран мира.

Согласно данным опросов Rakuten Insight, отчетов FEDIAF и TGM Global Pet Care Report за 2024–2026 годы, кошка есть в 59% российских домохозяйств. Этот показатель стал самым высоким в мире. В тройку лидеров также вошли Румыния (48%) и Индонезия (47%). Замыкают пятерку Филиппины (43%) и Таиланд (42%). В США кошка живет в 37% домов, в Латвии — в 37%, а в Венгрии — в 35%.

Почему же в России кошка стала настолько популярным питомцем? По мнению экспертов, решающую роль играет удобство содержания в городской квартире. Кошку не нужно выгуливать, она занимает меньше места, чем собака, и обходится дешевле в содержании. Кроме того, историческая привычка относиться к кошке с уважением, как к домашнему животному, охранявшему запасы от грызунов, также сохраняется в быту.

В Юго-Восточной Азии число кошачьих домохозяйств стремительно растет за счет урбанизации и увеличения среднего класса. В Таиланде пять местных пород — сиамская, супхалак, корат, конжа и кхао мани — официально признали национальными символами. А рынок товаров для кошек в стране достиг 368 миллиардов бат.

По общему числу кошек в стране лидируют США (около 74 миллионов), Китай (около 53 миллионов) и Россия (около 25 миллионов). Бразилия замыкает четверку с 22 миллионами животных.

Недавно исследователи нашли объяснение тому, что порой кажется владельцам кошачьим безразличием. Изучив поведение 310 домашних кошек, специалисты пришли к выводу, что за настороженностью и избеганием контакта часто скрывается самая настоящая застенчивость — схожая с той, что бывает у маленьких детей.

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