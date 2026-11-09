Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны оперативно перейти из дежурного режима в боевой.

Российские военнослужащие выявили и уничтожили более пяти пунктов управления FPV-дронами ВСУ на Днепропетровском направлении. По целям нанесли авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-500. Об этом сообщили в Минобороны России.

Позиции противника обнаружил расчет разведывательного беспилотника «КВО» подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр».

Во время воздушной разведки операторы заметили в лесном массиве замаскированные пункты, откуда осуществлялось управление FPV-дронами. После анализа полученных данных военнослужащие установили точные координаты целей и передали их для нанесения удара.

Специалисты беспилотных систем в режиме реального времени продолжали сопровождать обнаруженные объекты и фиксировали результаты применения ФАБ-500. В результате удара пункты управления беспилотниками были уничтожены.

В ведомстве отметили, что работа операторов БПЛА позволяет поражать цели в тылу и глубине обороны противника, создавая условия для продвижения российских штурмовых подразделений на Днепропетровском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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