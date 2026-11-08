Любила, ждала, теряла и не ломалась: какой запомнят Лидию Федосееву-Шукшину

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Чернов; 5-tv.ru

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Коллеги-артисты вспоминают Лидию Федосееву-Шукшину как уникальную актрису и удивительно теплого человека.

Хотим отдать должное прекрасной актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. За свою богатую карьеру она, как никто другой, раскрыла, кажется, все грани характера идеальной русской женщины.

Это началось еще в семейно-творческом тандеме с Василием Шукшиным. Они могли бы дать российскому искусству множество замечательных открытий, если бы не ранняя смерть народного писателя и режиссера.

Дальше ей пришлось в одиночку уже оберегать творческое наследие, поднимать детей, исследовать русский образ. Пусть не всегда получалось идеально, порой актриса оказывалась в центре скандалов, но и они были удивительно женскими.

Верная, ждущая, с добрым сердцем и открытой душой. И этот пронзительный взгляд, который цеплял с первого кадра. Лидия Федосеева-Шукшина не играла — жила каждой ролью со всей болью, нежностью и упрямством.

«Замечательный человек, прекрасная женщина, это большая артистка, и это утрата для нас», — сказал народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

«Врачи всегда говорили: возраст и то, что резервы организма не бесконечны. Поэтому они старались, и сама мама старалась. Вот так», — рассказала дочь Ольга Шукшина.

Все ее роли — отражение истинного характера. Такая простая русская женщина, как ее героиня, заведующая молочной фермой Глаша в картине «Они сражались за Родину», в которой были и стать, и надлом, и которая противостояла любым ударам судьбы.

«Женщины России всегда будут ее воспринимать, как будто вот они ее знают. Она их родственница, соседка, сестра. Вот она сумела вот как-то воплотить этот образ, понимаете?» — отметила заслуженная артистка Российской Федерации Галина Бокашевская.

Она родилась в Ленинграде в 1938 году, пережила блокаду ребенком, а в Москву приехала поступать во ВГИК — к Герасимову и Макаровой. Кинодебют в шестнадцать лет — роль лаборантки в фильме «Максим Перепелица». Первая главная роль в мелодраме «Сверстницы».

«Говорят, незаменимых нет, но она абсолютно незаменима, она уникальна. Это самородок. Абсолютный самородок, которому, кстати, было подвластно все. Она была уникальной. Она действительно проживала все в своем образе, она действительно ничего не играла, как мне...» — сказала актриса Мария Аниканова.

К моменту встречи с Василием Шукшиным, который станет главной любовью ее жизни, она уже знала и брак, и материнство. Их познакомили съемки. Фильм «Какое оно, море?», 1964 год. И эта встреча перевернула все. В поезде из Москвы в Феодосию двадцатишестилетняя Лида объяснилась в любви — на языке глухонемых, так она вспоминала сама.

«Я считаю, что вот ее душа как раз раскрылась именно в шукшинских фильмах. Она вот такая в жизни. Именно вот такая открытая, добрая», — поделилась актриса театра и кино, подруга Лидии Шукшиной Елена Борзова.

Люба Байкалова в «Калине красной» — женщина, которая не говорит о любви громко, а просто ждет. Именно в фильмах мужа сложился тот образ народной героини, который будет самым узнаваемым из всех ее сыгранных ролей. Из-за сложных характеров обоих между супругами часто бывали разногласия. Но любовь никогда не угасала. А внезапная смерть Василия Шукшина на съемках стала самым тяжелым потрясением для актрисы.

«Жизнь у нее была нелегкой. И проблем в семье, в личной жизни было немало. Но она как-то очень достойно позволяла себе жить так, как она считает правильным», — сказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Она взяла двойную фамилию. Не из тщеславия — из верности. И, оставшись одна с двумя детьми, не сломалась. Продолжила работать. «Юность Петра», «Виват, гардемарины», «Мертвые души», «12 стульев». Лидия Федосеева-Шукшина умела быть и деревенской бабой, и императрицей, и авантюристкой.

Ее героини завоевали любовь миллионов зрителей, но сама актриса искала не славы, а интересных ролей и простого женского счастья. Родила троих дочерей. После Василия Шукшина еще трижды выходила замуж — за режиссера Михаила Аграновича, художника Марека Межеевского и продюсера Бари Алибасова. И даже в последние годы, когда стало подводить здоровье и память, Лидия Федосеева-Шукшина не теряла оптимизма и веры в жизнь — ту, что остается за кадром и навсегда остается на экране.

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