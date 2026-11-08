Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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На фоне инициативы патриарха Иерусалимского по переговорам на передовой продолжается технологическая гонка.

К ситуации вокруг противостояния между Россией и западным блоком приковано внимание всего мира.

И все больше предложений о посредничестве. Одно из них поступило на этой неделе от патриарха Иерусалимского. Владыка Феофил III уже 21 год возглавляет древнейшую православную церковь, он один из тех, кто в Великую субботу принимает Благодатный огонь и затем раздает его частицы по всему миру. И у него хорошие отношения и с Москвой, недаром его наградили орденом Дружбы, но и с Киевом, где его в свое время наградили орденом Ярослава Мудрого.

«Мы знаем, что сейчас на столе находятся разные предложения по переговорам об урегулировании ситуации на западных границах от вашей страны, и как духовный лидер всех представленных в Иерусалиме христианских конфессий моя задача — слушать тех, кто вокруг нас, тех людей, которые чают жить в мире. Мы готовы предложить нашу помощь и поощряем всячески любые усилия, чтобы облегчить и достичь мира между братьями», — сказал во время своего приезда в Москву патриарх Иерусалимский Феофил III.

В этой формулировке проявляется подход патриарха: «ситуация на западных границах», помочь «достичь мира между братьями». По крайней мере, такой посредник не будет заинтересован в том, чтобы плести интриги ради продолжения конфликта.

К счастью, есть в мире достаточно здравомыслящих, неравнодушных людей, которые стремятся укреплять гуманитарные, деловые, человеческие связи с нашей страной. По случаю Дня народного единства в Кремле вручали госнаграды, и были представители стран и дружественных нам, и недружественных сейчас, например, внук знаменитого немецкого канцлера Бисмарка Александр фон Бисмарк, который, когда официальный Берлин свернул все площадки для диалога, организовал новую, так и назвал «Бисмарк-диалог». Все награжденные ратуют за скорейшее установление мира между двумя странами. И мы тоже.

Но, к сожалению, кратчайший путь к действительному миру на наших западных границах, миру длительному и крепкому, лежит через поле боя, и лишь успехи там гарантируют, что не будет «пустого Минска-1, Минска-2, Минска-3» и так далее, а будет полноценная договоренность. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Группу ВСУ с машиной уничтожают дроном прямо в краматорском гаражном комплексе. Враг не может чувствовать себя в безопасности даже в городе-крепости, потому что весь Краматорск держат в зоне поражения бойцы отряда «Русь» Южной группировки. Их новые беспилотники с ретрансляторами, заменившие наземные вышки, позволяют летать дронам на все большие расстояния, даже 40 км перестали быть проблемой. Такие коптеры не только шлют сигнал, но и ведут разведку.

«То есть, хоп, повисели там, например, выбрали сегодня 300 м, все чисто. Повисели, повисели, хоп, смотрим, залетали. То есть постоянно дрон висит, помимо того, что он ретранслирует, он еще наблюдает обстановку вокруг себя. Наблюдает за происходящим вперед, то есть также дооборудование, то есть наблюдением сзади, ну, с тыла, с кормовой части», — рассказал командир разведывательно-ударной роты отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Слово.

Враг тоже продвинулся в использовании дронов — построил эшелонированную оборону с помощью воздушных роботов. Эта килл-зона простирается на 30 км от ЛБС. Но благодаря системам перехвата сигнала операторы отряда «Русь» буквально вселяются во вражеские дроны, начинают видеть глазами беспилотников ВСУ и тем самым делать свою пехоту практически неуязвимой.

«Мы, соответственно, уже ориентируемся на местности, где он сейчас находится, и можем заранее предупредить группы о приближении вражеского дрона, соответственно, принять какие-то меры по его уничтожению, ну или, по крайней мере, по скрытию группы продвигающейся», — пояснил командир роты отдельного штурмового отряда «Русь» Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным Миссионер.

На перехват таких дронов могут отправить и еще одну новинку. Дрон с подвесом — механической клешней, которая способна воровать БПЛА ВСУ и превращать их в трофеи отряда.

Что-то из трофеев летит обратно на противника, что-то идет как донор на запчасти. А другие становятся музейными экспонатами.

«Оружие, которое не один год наводит ужас на любого бойца на передовой, — это так называемая „Баба-яга“, или гексакоптер „Вампир“. Вот здесь даже позывной оператора Ахиллес есть. Но самая страшная вещь, которая сейчас есть, она менее популярна, но это дрон „Хевишот“, который может на себе нести сразу четыре противотанковые мины, а это около 30 кг. Представьте, какая смертоносная мощь», — рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

От маленького близорукого квадрокоптера до скоростного дальнобойного дрона с искусственным интеллектом. Эволюция БПЛА на СВО стремительна, как экспресс. И чтобы выжить и победить, каждому этапу эволюции нужно моментально найти ответ.

«Это, ну, как развитие бактерий. То есть каждый раз мы там выявляем новые штаммы, появляется противодействие, этот вирус адаптируется, и в итоге он все равно живет и существует дальше. Маскировка, скрытие. Либо своих действий, либо своих планов. То есть либо где-то создать какой-то участок местности, на который чтобы противник обратил внимание и сосредоточил все свои усилия туда, в это время совершать какие-то маневры», — подытожил командир разведывательно-ударной роты отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Слово.

Антидот дронам с искусственным мышлением тоже когда-нибудь отыщут. По крайней мере, над этим работают и наши ученые в тылу, и каждый инженер лаборатории этого подразделения в зоне СВО. Как говорится, не перевелись еще Левши на «Руси».

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