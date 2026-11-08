ЗОЖ с побочным эффектом: россияне начали скупать протеиновые продукты

Фото, видео: DPA/Frank May/ТАСС; 5-tv.ru

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Курьеров выгоняют на дорогу, а жителей страны захватила белковая лихорадка.

Курьеров прогонят с тротуаров на проезжую часть. Минтранс вынес на общественное обсуждение поправки в Правила дорожного движения.

Вводится градация. Колесная электротехника, которая едет быстрее 25 километров в час и определенной мощности, становится мопедом. Со всеми вытекающими: шлем, права категории «М», движение по проезжей части.

Ездить можно будет не с 14, как сейчас, а с 16 лет. Вдвоем и втроем нельзя, с телефоном в руке нельзя. Самокатчик, точнее, уже мопедист, обязан остановиться по сигналу инспектора и может пройти проверку на трезвость.

Вообще-то общественники пожаловались президенту на аварии с курьерами еще в декабре 2025 года. С тех пор аварий стало только больше, а чиновники кропотливо разрабатывали документ. Он получился качественным, ничего не скажешь. Но вопрос прежний: как доказать, что электромопед, самокат, скутер — неважно — имеет именно ту мощность, что указана в документах?

Тюнинг-ателье охотно превращают самокат в гоночный болид, мы не раз об этом снимали. А документы у владельца остаются базовые. Но на то и общественные слушания, чтобы обдумать вопрос еще раз.

А пока новость, тесно связанная с этой, но будто из параллельной вселенной.

В России начинается протеиновый бум. То, что считалось уделом адептов фитнеса и ЗОЖ, теперь есть в обычных магазинах и кафе: протеиновые сосиски, чипсы, коктейли, шоколад, попкорн. За три года ассортимент вырос в пять раз. Если раньше покупателя привлекали наклейки «эко» и «без глютена», то теперь новая мантра — «насыщено белком».

Почему же это параллельные вселенные? С одной стороны — мода на правильное питание, чтобы похудеть и держать себя в тонусе. С другой — чрезмерное увлечение доставкой, когда лень дойти до магазина. Как это вяжется? Хочешь похудеть — пройдись пешком. Зачем тебе курьер? Или проще «догнаться» протеином? Прежде чем отвечать, посмотрите, из чего его делают. Репортаж корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Продукты sugar free, без ГМО и ноль калорий — подвиньтесь. На прилавках новый король! Сердца потребителей завоевывает его величество протеин.

«К протеиновым коктейлям и батончикам все уже давно привыкли, но в топе продаж сейчас: протеиновый сыр, протеиновые сосиски, протеиновый суп, протеиновые сухарики со вкусом баварских колбасок! Стоят в два, а то и в три раза дороже, но волшебное слово на этикетке решает все», — рассказала Наталия Оскерко.

Объем мирового протеинового рынка больше 57 миллиардов долларов. В России продажи одних только молочных продуктов с пометкой «протеиновые» за неполный год выросли на 130 процентов!

«Наша оценка по трем категориям — молочные, протеиновые батончики и сыры — составляет уже 37 млрд рублей. По нашей оценке, за 26 год рынок составит более 50 млрд рублей», — отметил сооснователь информационно-аналитической компании Дмитрий Трифонов.

Очередную ППшную волну пустили зарубежные ученые, диетологи и, конечно же, блогеры. Куда без них.

Мол, в рационе современного человека катастрофически не хватает главного строительного элемента — белка. Протеин стал суперзвездой.

«Из него формируются мышцы, кожа, волосы, ногти, ферменты и многие гормоны», — пояснила нутрициолог Диана Чукунова.

Общепринятая норма — один грамм белка на килограмм нормальной массы тела. Их можно получить из мяса, рыбы, птицы или новых протеиновых батончиков, творожков и йогуртов. Но, как всегда, есть нюансы. Идем в магазин вместе с тренером, разрушителем ПП-мифов и популяризатором науки Алексеем Варфоломеевым. Чтобы понять, как это работает, достаточно сравнить: протеиновые сосиски, молоко, пирожные и обычные. Состав почти одинаковый!

«Обычное молоко на сотку продукта содержит три грамма белка, ну, здесь на два грамма больше. Прям обогатили так обогатили, вот от души!» — отметил блогер, специалист по модификации образа жизни Алексей Варфоломеев.

Дорогое печенье из отдела здорового питания куда калорийнее обычного, а вот такой творожный протеиновый десерт — вообще энергетическая бомба!

Для сравнения: почти столько же килокалорий в столь вредной, по мнению многих, шаверме. Вот только одна — это полноценный прием пищи из овощей, курицы и лаваша, а другой — едва ли утолит голод хотя бы на час.

В подмосковном Одинцово готовят тот самый волшебный ингредиент — порошок из побочного продукта молочной промышленности. Сыворотку высушивают и тщательно смешивают с активными веществами, ароматизаторами и подсластителями.

«Он, может быть, это изолят сывороточных белков или концентрат сывороточных белков. Он более популярный и лучше усваивается. Люди его любят», — рассказала директор производства биологических добавок Наталья Лазарчева.

Но животный белок — это дорогой вариант. А есть еще протеин растительного происхождения — из сои или гороха. В нем меньше аминокислот, усваивается хуже. Зато дешевле — поэтому больше распространен в сегменте масс-маркет. И формально производители таких продуктов ничего не нарушают.

«По техническому регламенту можно написать „высокое содержание белка или протеина“ в тех продуктах, где его содержится 20% от энергетической ценности. И также может быть указана такая маркировка, как „источник белка“, на продукте, тогда содержание протеина должно быть не меньше 12% от общей энергетической ценности данного продукта», — подчеркнула член Общественной палаты, диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

И это уже вовсе не про здоровое питание, а, скорее, про беспощадный маркетинг.

«Формируются определенные научные исследования, что польза белка для организма — она просто огромная. И если мы едим протеин — это значит, что мы становимся здоровей. И как только эта мысль находится в человеческой голове, он начинает покупать все, что содержит белок», — отметил руководитель консалтинговой компании Андрей Арно.

Гипотеза белкового голода до боли напоминает сахарный заговор 60-х годов, когда ученые в излишнем весе и болезнях сердца вдруг обвинили жир. Обзоры в топовых медицинских изданиях тогда спонсировали сахарные магнаты, чтобы обелить свой продукт в глазах потребителей. Вот и сейчас вдруг: углеводы — плохо, белки — спасение от всех напастей.

«Каждый раз, когда идет повышенное потребление белка, мы видим вновь увеличивающееся кладбище людей, которые пострадали от избыточного его употребления. Это люди, пострадавшие от острой почечной недостаточности, заработавшие хроническую почечную недостаточность», — сказал диетолог Владимир Сударев.

По версии Всемирной организации здравоохранения, белки занимают лишь десять процентов сбалансированного рациона. Куда меньше, чем жиры и углеводы. А чтобы постепенно уменьшаться в размерах, нужны не коктейли и батончики, а дефицит калорий. И это правило модным тенденциям не подвластно.

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