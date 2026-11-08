Вооружен до зубов и стрелял на ходу: как Краков пережил первый в новейшей истории теракт

Фото, видео: Reuters/MICHAL POGORZELSKI; 5-tv.ru

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Нападавший двигался по самым оживленным туристическим улицам города.

Начинаем с чрезвычайного происшествия в Польше, там впервые в новейшей истории страны теракт. В Кракове молодой человек проехал по центру города на машине, расстреливая на ходу всех, кого увидит. Шесть человек погибли, еще более 10 ранены. Когда его задержали, выяснилось — вооружен до зубов, машина набита оружием. Но первым сообщением полицейские уточнили, что он гражданин Польши.

То есть не украинец, вот что важно было подчеркнуть. Именно беженцы из Незалежной чаще всего попадают в криминальные хроники. Мотивы нападавшего пока не разглашаются, но ситуация в стране чрезвычайно напряженная.

Власть расколота: националисты-консерваторы и проевропейские либералы обвиняют друг друга в попытке конституционного переворота. Очевидно, теракт в Кракове будет использован для усиления политической борьбы. Вопрос: в какую сторону качнет Польшу? Корреспондент «Известий» Александр Орлов собрал имеющуюся к этому часу информацию.

Первые секунды. Еще никто не понимает, что эти громкие звуки — выстрелы из винтовки. Только когда слышатся крики, толпа начинает бежать.

Неизвестный открыл стрельбу на Рыночной площади Кракова.

Выходной день, исторический центр. Много туристов. Которые сразу превратились в мишени. Как только стрелок начал двигаться прямо на улице, врачи попытались оказать помощь раненым.

«Подтверждено, что шесть человек погибли, еще более десяти пострадавших находятся в больнице. Состояние людей разное — некоторые из них в тяжелом положении», — заявил представитель окружной прокуратуры Кракова.

А дальше началась погоня. Полицейские почему-то не приближались к автомобилю преступников. А он стрелял прямо из окна. Причем не по стражам порядка, а по прохожим.

Польские СМИ опубликовали примерный маршрут, по которому двигался преступник. На Рыночную площадь, где можно ходить только пешком, в районе 15:00 заехал со стороны Славковской улицы без какого-либо сопротивления. Сбавил ход и открыл огонь по пешеходам. Далее проехал по восточной стороне и свернул на улицу Гродзка, где снова притормозил и стал расстреливать людей. Только в этот момент прибыла полиция. Один патруль.

Полицейские и стрелок двигались на юг к замку Вавель, через площади Всех Святых и Марии Магдалины. Это самые популярные у туристов места, везде было много людей. На пересечении улиц Страдомска и Дитла преступник вышел из машины и открыл огонь по стражам порядка. К этому моменту погоня длилась уже тридцать минут. Одному полицейскому удалось приблизиться, и он в упор расстрелял преступника.

При этом мужчина был хорошо экипирован. Помимо винтовки у него был пистолет и, судя по всему, он был в бронежилете. Даже получив ранения, успел выстрелить в полицейского в ответ.

«Должен был быть способ предотвратить стрельбу убийцы как можно быстрее. Я в шоке. Кроме того, из этих фотографий ясно, что это была спланированная операция. На фотографиях виден пулемет Aera», — отметил журналист Петр Ништор.

Преступник выжил, сейчас в больнице. Информация о том, что он был военным, пока не подтверждается. Но полиция нашла в его машине целый арсенал оружия. Его винтовка похожа на автомат AR-15, стоящий на вооружении польской армии, он был одет в камуфляж. Еще одна важная деталь — это возраст. 24 года, легально купить такое оружие он не мог: разрешение выдают лишь с 25 лет.

«Я не могу сказать, выглядит ли он как военный. Он выглядит как парень, который вырядился, чтобы выглядеть как военный. Я не могу определить, настоящий ли он. Он выглядит как какой-то парень, который играет в переодевание, хочет выглядеть как солдат», — заявил бывший агент ЦРУ, политолог США Майк Харрис.

Сейчас звучит много вопросов: почему за 30 минут и закончилась только из-за аварии. Почему его преследовал только один патрульный автомобиль. И главное — мотив стрелка. По некоторым данным, на его форме была нашивка ультраправых.

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