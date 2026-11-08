«Напьемся вдрызг»: Рютте решил отметить с Зеленским конец украинского конфликта

Фото: Reuters/Ints Kalnins

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Политик сделал неожиданное признание в эфире ток-шоу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал неожиданное признание в эфире нидерландского ток-шоу Pauw & De Wit. По его словам, после завершения украинского конфликта он планирует устроить грандиозный праздник вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рютте отметил, что они собираются «напиться вдрызг» где-нибудь в Швейцарских Альпах, устроившись на вершине. Более того, генсек альянса пообещал принести на эту встречу красное вино.

Это далеко не единственный курьезный момент с участием генсекретаря НАТО. Во время беседы в эфире той же программы Марк Рютте неожиданно перешел на русский язык. Отвечая на реплику ведущего, политик коротко отрезал: «Нет, спасибо».

В том же ток-шоу Рютте затронул и куда более серьезную тему, указав на лицемерие европейских стран. По его словам, Европа критикует новые договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива, однако сама продолжает активно закупать российский газ. Генсек НАТО отметил, что Европа тоже не святая, и признал, что в этом году она закупила огромное количество сжиженного природного газа из России — намного больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу.

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