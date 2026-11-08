Журналисты раскрыли план побега Макрона в секретный бункер

Фото: Reuters/Benoit Tessier

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Французские спецслужбы также моделируют сценарии массовых беспорядков в преддверии выборов 2027 года.

Французские спецслужбы готовятся к возможному захвату Елисейского дворца, предусмотрев для президента тайное убежище под Парижем.

Как сообщает The Daily Telegraph, журналисты-расследователи Пьер Гастино, Антуан Изамбар и Франк Рено в своей новой книге «Новая армия теней» (La Nouvelle Armée des Ombres) раскрыли подробности секретных планов французских властей. По данным авторов, в пригороде Парижа оборудован специальный бункер, куда Эммануэля Макрона могут экстренно эвакуировать в случае, если протестующие возьмут штурмом главную резиденцию президента.

Подготовка плана эвакуации во многом связана с восстанием «желтых жилетов» в 2018 году, когда Макрон столкнулся с прямой угрозой со стороны разъяренных демонстрантов во время визита в Ле-Пюи-ан-Веле. В эфире France Inter один из авторов книги вспомнил, что в те дни «правительство дрожало от страха».

Помимо строительства бункера, французские спецслужбы и полиция активно готовятся к возможным массовым беспорядкам, саботажу и кибератакам в преддверии президентских выборов 2027 года. В частности, полиция Парижа уже провела учения по работе без зашифрованных смартфонов на случай масштабной хакерской атаки, а глава парижской полиции Патрис Фор неоднократно проводил совещания по подготовке к возможному восстанию.

Подобные меры предосторожности выглядят не напрасно на фоне того, что сейчас происходит в стране. Масштабные протесты против экономической политики переросли в кампанию за отставку президента. Самым бунтующим городом стал Марсель: там радикалы и силовики устроили перестрелку дымовыми гранатами и фаерами, на улицах жгли баррикады, громили магазины и школы. Демонстранты требовали не только экономических перемен, но и ухода Макрона и всего его кабинета министров.

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